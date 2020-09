Viitorul primar al municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să le mulțumească rădăuțenilor pentru încrederea acordată la alegerile de duminică. Bogdan Loghin a ținut să mulțumească și echipei din PNL care a fost alături de el și l-a susținut în această candidatură. „Mulțumesc foarte mult echipei care a fost alături de mine, o echipă închegată pe care am făcut-o când am venit aici în PNL. O echipă care a fost trup și suflet în acest timp lângă mine. La fel mulțumesc și familiei, care m-a înțeles, pentru că nu am fost prezent prea mult în viața lor. Și altceva nu pot să spun decât că rădăuțenii au ales un rădăuțean de-al lor. Un rădăuțean care nu va face rabat în a intra în casa oricărui rădăuțean, cât de sărac ar fi, pentru a-i face viața mai bună. Vă mulțumesc mult tuturor”, a transmis Bogdan Loghin.