Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că noul spital de boli infecțioase din acest municipiu este din ce în ce mai aproape să devină realitate. Bogdan Loghin a făcut declarația în timpul vizitei pe care secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a efectuat-o vineri, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în municipiul Rădăuți. Bogdan Loghin a declarat că în discuțiile avute i-a prezentat secretarului de stat Andrei Baciu proiectul pentru noul spital. „I-am explicat domnului ministru că am strâns deja fonduri din sponsorizări. Îmi doresc chiar și domnul Mandachi să revină cu acea sponsorizare la acest spital și am înaintat anumite discuții în acest sens, pentru ca rădăuțenii să vadă că lucrurile merg în direcția cea bună. Dar numai în momentul în care lucrurile se desfășoară corect și cu adevărat bine pentru ei. Astfel, acest spital de două etaje plus mansardă pentru infecțioase, cu posibilitatea de a face și foi de zi pentru autofinanțarea spitalului, este din ce în ce mai aproape”, a spus primarul din Rădăuți. El a adăugat că a discutat cu Andrei Baciu și despre alte proiecte pe care le are în vedere pentru modernizarea Spitalului.

„Mă bucur foarte mult că a venit pentru că am înaintat spre dezbatere, la minister, acordarea unor fonduri pentru renovarea compartimentului de chirurgie ortopedică, care vine în continuarea secției de Anestezie și Terapie Intensivă, după care va mai rămâne să renovăm blocul operator. Acolo este o sumă mai mare și vom vedea exact cum vom face. Și astfel vom termina cu primul etaj. La fel avem probleme la etajul cu medicina internă, care a rămas la fel ca atunci când s-a construit acest spital. Arată exact cum nu ne dorim, dar vom înainta demersuri și în această direcție”, a mai precizat Bogdan Loghin.

El a spus că îl bucură și vizita în Rădăuți a președintelui Consiliului Județean Suceava, prima după câștigarea alegerilor locale de anul trecut. „Domnul președinte Gheorghe Flutur a venit numai cu lucruri bune și sprijin. Este o bucurie, pentru că de câte ori îl văd îmi aduc aminte că la un moment dat ba ni se tăia gazul și ne-a ajutat, ba aveam probleme cu ACET și a reușit să medieze. Pentru că era o problemă reală când ne-am trezit cu suma de 2,8 milioane de lei restanță de plată și am reușit să o eșalonăm pe trei ani de zile. Sunt niște oameni care iubesc Rădăuțiul și pe care îi aștept cu drag oricând”, a încheiat Bogdan Loghin.