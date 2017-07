Vremea schimbătoare a influențat dramatic desfășurarea raliului pe cea de-a doua buclă a zilei secunde. Bogdan Marișca încheie cea de-a noua probă de clasament în poziția de lider, după ce Dan Gîrtofan câștigase la rând probele 7 și 8. Cei doi au profitat de micile greșeli ale lui Botka și de cele două ieșiri în decor ale lui Simone Tempestini, care pierde peste 23s pe PS8 și alte 14s pe PS9. Alegerea pneurilor a contat foarte mult pe această a doua buclă și practic de aici au apărut diferențele.

Răsturnare de situație și la Clasa 3, unde Vali Porcișteanu, prea precaut pirde timp față de Gergo Szabo și Florin Tincescu. Noul lider al Clasei 3 devine astfel Szabo care are un avans fragil, de numai 2s față de Tincescu nevoit să concureze cu dureri intercostale acute. Porcișteanu ocupă acum locul al treilea, provizoriu, la la 5,5s de Tincescu.

În clasamentul rezervat mașinilor cu 2 Roți Motrice, Adrian Răspopa a mai pierdut din diferența care îl separa de Adrian Teslovan, câștigător al tuturor celor trei probe speciale ale buclei a doua. În acest moment diferența dintre ei este de 6,1s în favoarea lui Răspopa. Pe poziția a treia, dar la peste 2m30s se află pilotul maghiar Andras Neukirchner.

Norbert Maior domină Cupa Dacia, câștigând până acum toate probele zilei. Este urmat în clasament de Mihnea Mureșan la 39s și de Bogdan Talasman la peste 2m53s. De urmărit duelul pentru locul 3 dintre Talasman și Ivan, cei doi fiind despărțiți de puțin peste trei secunde.

Declarații după PS9:

Bogan Marișca (lider după PS9): „A plouat, probe grele, alunecoase, murdare încă de la prima trecere. A contat să ai inspirație pe fiecare viraj și viteza corectă. Au fost viraje în care am fost la limită deși nu mi-am propus, dar și viraje unde am fost mult prea prudent. O loterie. Îmi doresc să ajung la final.”

Giri: „Avem ceva probleme pe Lueta, pierd undeva niște timp, dar nu-mi dau seama exact unde. Dar totul e ok. Trebuie să schimb ceva în set-up-ul personal mai ales pe Lueta. Restul probelor au fost ok.

Simone Tempestini: „M-am oprit după PS9 să curăț radiatorul și să pun înapoi câteva piese pe mașină care au zburat la trecerea printr-o baltă. Avem o întârziere destul de mare. Sper la podium, dar mai mult nu cred că se poate.

Florin Tincescu: Mai am de recuperat 2s față de Szabo. Am ceva dureri intracostale, dar sperăm să ajungem la final și să obținem puncte. Nu am avut probleme, deși acum am lovit o jantă, dar în rest totul a fost perfect. Cea mai frumoasă probă rămâne Lueta, dovadă și timpii mei. Ziua de azi a fost ok, dar nu îmi place să parcurg de trei ori aceleași probe. Cred că merg pe aceeași rețetă cu pneurile.

Vali Porcișteanu: Am mers safe, a fost foarte alunecos și nu am vrut să riscăm nimic. Mai era loc dar nu am vrut să riscăm. Am mers pe aceleași pneuri ca și în prima buclă. Cred că se mai ususcă, dar va fi murdar după Rally 2 și istorice. Multe bile pe probe.

Adrian Răspopa (lider 2RM): Probabil că o să merg cu slick-uri pe față. Lueta foarte murdară, dar primele două mergeau pe slick-uri. După 1,5km de la start am sesizat o problemă la schimbarea treptelor, probabil un senzor. Ceva electric probabil.

Adrian Teslovan: Am avut unritm mai bun, dar pe Lueta am ajuns un concurent din urmă cu 3km înainte de sosire. Puteam avea un timp mai bun, dar e ok. Alegere mai bună a pneurilor și un set-up al suspensiei mai bun. Acum va fi loterie, nu vom schimba nimic.