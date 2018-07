Ministrul turismului, Bogdan Trif, consideră că județul Suceava se promovează bine pentru atragerea de turiști, însă are nevoie și de sprijin de la nivel central. Bogdan Trif a declarat, la Sucevița, că județul Suceava are tot sprijinul acestui minister, subliniind faptul că în județ sunt deja localități cu statut de stațiune turistică, din care patru sunt de interes național. „Sunteți județul care are nouă stațiuni turistice. Nu este puțin lucru. Patru sunt de interes național și pot să beneficieze de fonduri inclusiv pe master planul de turism. Ne uităm cu mare atenție la Suceava pentru că este un județ cu un potențial enorm, un județ cu foarte multe monumente UNESCO. Cred că vă promovați bine, dar cu siguranță mai aveți nevoie și de sprijin central. Și tocmai de aceea mă aflu aici, să iau pulsul, să vedem cum putem să ajutăm, să ducem peste granițe renumele zonei”, a spus Bogdan Trif. Acesta s-a întâlnit astăzi cu primarii localităților care au statutul de stațiuni turistice de interes local sau național.