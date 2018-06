Șeful Casei de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a informat că, începînd cu data de 1 iulie, pensia minimă se va majora de la 520 la 640 de lei. De asemenea, punctul de pensie va crește de la 1.000 la 1.100 de lei. Constantin Boliacu a precizat că în urma creșterii valorii punctului de pensie, cuantumul indemnizației de însoțitor, în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate va ajunge la 880 de lei, de la 800 de lei, în prezent.

