De fiecare data cand vine vorba de vara, soare, fete sexy, parca totul in jurul nostru arde, nu? Drei Ros, Breakfast N Vegas si Los Rakas au gasit solutia perfecta pentru a stinge focul inimii, “Bompero” (“Pompier”)!

Piesa este produsa de Breakfast N Vegas si este o colaborare cu Drei Ros si Los Rakas, o trupa de urbano latino din Oakland, iar videoclipul a fost filmat in desert in California.

„Este prima data cand colaborez cu cei de la Breakfast N Vegas si Los Rakas, baieti cu care m-am inteles foarte bine! Am vrut inca de la inceput sa facem o piesa care combina soundul EDM cu flow-ul urban si cred ca am reusit asta cu “Bombero”.”, a spus Drei Ros, artistul de origine romana, stabilit in America inca de la varsta de 16 ani, care se bucura de un real succes, de curand aflandu-se in Mexic, intr-un turneu de promovare.

Breakfast N Vegas este rezultatul colaborarii dintre veteranii industriei muzicale, DJ Yonny si Curtis Austin. DJ Yonny si-a stabilit ferm brand-ul in ultimul deceniu, calatorind in lume ca un DJ si producator de succes. DJ Yonny a colaborat cu Curtis Austin, un producator consacrat, care a lucrat cu artisti precum The Chainsmokers, Tory Lanez si multi altii.

Los Rakas este o trupa alcatuita din verii Raka Rich & Raka Dun, cunoscuti pentru combinatia perfecta de muzica hip-hop, plena, reggae si dancehall, cu versuri spaniole si engleze.