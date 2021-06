La mulţi ani, Bonnie Tyler! Celebra cântăreaţă galeză a împlinit 70 de ani la 8 iunie. Ea a povestit că s-a retras din cariera muzicală după ce şi-a pierdut încrederea de sine, dar că a fost impresionată enorm de Tina Turner, care a reuşit să o facă mai încrezătoare în forţele proprii după ce a revenit pe plan artistic, notează click.ro.

Bonnie Tyler rămâne în istoria muzicii datorită hiturilor “Total Eclipse of the Heart” (1983), “Holding out for a hero” şi “It’s a Heartache”. Ea a văzut lumina zilei la 8 iunie 1951, în Skewen, Ţara Galilor, în familia minerului Glyndwr şi a lui Elsie Hopkins. Numele ei real este Gaynor Hopkins şi are trei surori şi doi fraţi. Ea şi-a făcut debutul artistic în corul bisericii anglicane, dar era fascinată de Elvis Presley, Frank Sinatra şi Beatles. În 1969, s-a înscris la un concurs de talente şi şi-a schimbat numele de scenă în Sherene Davis pentru a nu fi confundată cu solista de folk Mary Hopkin. În 1975 îşi schimbă iar numele în Bonnie Tyler şi vocea ei răguşită, metalică, inconfundabilă se aude la nivel mondial după lansarea piesei “It’s a Heartache” în 1978.

