În cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest, care are loc între 1 și 5 iunie la Romexpo, Editura Publisol anunță reduceri de până la 44% la toate titlurile editurii

Editura Publisol și-a construit în doar 2 ani un portofoliu larg de titluri, de la istorie, sănătate, artă și cultură, biografii ale unor personalități până la sport, romane de dragoste sau serii de romane polițiste.

La această ediție, editura vine cu cele mai recente titluri:

Stelian Tănase, Istoria căderii regimurilor comuniste, o cronică a evenimentelor petrecute în Europa Centrală și de Est în anul 1989, frescă a unei epoci întregi aflate sub semnul Războiului Rece, al Cortinei de Fier și al Zidului de la Berlin.

Ovidiu Blag, Fotbal minut cu minut, carte închinată oamenilor care au construit o emisiune-etalon a radioului românesc: Sebastian Domozină, Ion Ghițulescu, Teodor Mateescu, Nicolae Secoșan, Dan Voicilă, Octavian Vintilă, Ovidiu Ioanițoaia și alți „zei ai microfonului”. Cartea este însoțită de coduri QR cu ajutorul cărora pot fi ascultate momente importante din cadrul acestei emisiuni.

Julian Jackson, Căderea Franței. Invazia nazistă din 1940. Reputatul istoric britanic descrie, prin mărturii și documente, unul dintre cele mai dramatice momente ale istoriei secolului trecut: căderea Franței sub loviturile lui Hitler în numai șase săptămâni. Cartea are o prefață semnată de Prof Dr. Adrian Cioroianu

Memorii, biografii:

Anthony Seldon și Raymond Newell, Theresa May. Un prim-ministru pentru Brexit. Bucurându-se de un acces fără egal la informații venite atât de la aliații, cât și de la rivalii Theresei May, autorul scoate la iveală modul dezastruos în care au fost purtate negocierile pentru Brexit, faptul că Theresa May nu a realizat nimic din platforma sa pe plan intern și relațiile tensionate ale acesteia cu liderii internaționali. Cartea are o prefață semnată de doctoral în istorie Florian Banu.

Soner Çağaptay, Erdoğan și criza Turciei moderne, este povestea „sultanului” care a construit Turcia contemporană. Autorul urmărește parcursul politic al lui Recep Tayyip Erdoğan, de la absolventul de colegiu musulman, dezorientat de societatea modernă, la exponentul mișcării politice islamiste. Çağaptay radiografiază istoria mai recentă sau mai îndepărtată a Turciei, neevitând să vorbească deschis despre liberalism, kemalism, gülenism, dar și despre spinoasa problemă kurdă. Cartea are o prefață semnată de doctoral în istorie Florian Banu.

Colecția FeminIN

Ioana, Rusoaica, Mara, Adela, Adam și Eva, Donna Alba, Jocurile Daniei, Femei, Chira Chiralina, 10 romane scrise cu precădere în perioada interbelică, în care personajul central este unul de sex feminin. Colecția nu reprezintă o odă a eternului feminin, ci, dimpotrivă, aduce în prim-plan modul în care femeia era percepută, prin intermediul literaturii, în România: muză, iubită, adorată, ori mamă, gospodină, copilă, dar niciodată eroină.

Biblioteca Secolului 20, o colecție de autori rămași pe nedrept în umbră, dar care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea literaturii române de la începutul secolului trecut. Din această colecție fac parte Sofia Nădejde, Carol Ardeleanu sau Ury Benador.

Yoann Iacono, Un Stradivarius de la Goebbels

O vioară presupusă a fi opera lui Stradivarius, îi este oferită tinerei muziciene Nejiko Suwa de către Joseph Goebbels, în 1943, pentru a pecetlui apropierea dintre Germania nazistă și Imperiul Japoniei. Însă, întrucât face parte din bunurile confiscate evreilor în timpul războiului, lui Nejiko Suwa îi va fi , într-adevăr, greu să îmblânzească acest instrument, vioara comportându-se de parcă ar avea un suflet și o personalitate proprii, împrumutate de la cel care a cântat la ea anterior.

Robert Littell, Tovarășul Koba

În Moscova anului 1953, un băiat de zece ani și jumătate, naiv, dar plin de spirit, este nevoit să se ascundă de NKVD în camerele secrete ale Casei de pe Splai, o construcție imensă care adăpostea sute de nomenclaturiști, funcționari de partid și ofițeri. Acolo îl cunoaște pe Koba, un bătrân care știe o mulțime de lucruri despre Stalin. Între cei doi se leagă o prietenie ciudată, în care bătrânul pare interesat să își prezinte și latura agreabilă a personalității sale, iar Leon încearcă să afle cât mai multe despre lucruri „despre care nu vă învață la școală”. Adică despre fete, poeme, dragoste, sex, dar și despre Revoluția bolșevică, Lenin, Troțki sau despre moartea prin înfometare a milioane de țărani ucraineni.

Pentru micii cititori, care doresc acţiune și farse amuzante, editura Publisol aduce Adevărații porumbei, o colecție de 6 volume de benzi desenate despre o echipă formidabilă care protejează orașul, rezolvă mistere și luptă cu infractorii!

Pe lângă toate acestea, mai puteți răsfoi și volume din alte colecții, precum:

Seriile de cărți polițiste: Haralamb Zincă, Horia Tecuceanu, Petre Sălcudeanu;

Romane de dragoste: seria de 7 cărți Cere-mi ce vrei de Megan Maxwell

Serii de autor: Leonida Neamțu, Ben Mcintyre, Dani Atkins.

Editura Publisol poate fi găsită la standul F 09 din Pavilionul B2.