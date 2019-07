Traseul Via Transilvanica, porțiunea din Bucovina care măsoară 136 de kilometri, a fost inaugurat luni, 22 iulie, la Mănăstirea unde a fost montată borna 0. La eveniment au fost prezenți ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, actorul Marcel Iureș, Ambasador Proiect Via Transilvanica, prefectul județului Mirela Elena Adomnicăi, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, primarul de Putna, Gheorghe Coroamă, Tibi Ușeriu, Ambasador Proiect Via Transilvanica și nu în ultimul rând părintele Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna. Acolo au mai fost partenerii și sponsorii strategici ai proiectului, organizații locale, voluntari, locuitori din zonă și mass media locală și națională.

Gheorghe Flutur a amintit că a inițiat drumul de pelerinaj de la Viena la Putna și proiectul „Pelerin în Bucovina”

”Felicitări Tășuleasa Social. Sincer sunt foarte bucuros că ați venit cu această idee și nu puteam decât să fim alături de dumneavoastră. Pentru că noi bucovinenii mai avem niște antecedente legate de organizarea acestor forme de drumeții. În 2009 am inițiat proiectul pe 1.000 de kilometri de la Stefan Dom până la Putna lui Ștefan. Și atunci temerari bicicliști au pornit, am mers și eu puțin, dar i-am așteptat în pasul Tihuța și am lansat acel drum de pelerinaj de la Viena la Putna. Atunci am avut în vedere istoria programului „Drumul lui Iacob” spre Santiago de Compostela la malul Antlanticului. Am citit mult despre asta. Drumul pelerinului, a familiilor, a prietenilor este drumul împăcării. Este drumul făgăduinței între părinți și copii. Atât de frumos scrie despre acel proiect „Drumul lui Iacob” încât am zis că nu se poate să nu avem și noi așa ceva. De aceea pe fonduri europene am lansat proiectul „Pelerin în Bucovina”. Și el funcționează. Iar acum suntem în plin proeict. Zilele trecute copilași au parcurs trasee din proiect spre Putna pentru că destinația cea mai frumoasă și mai ușoară este Putna. Dar dumneavoastră veniți acum să ne integrați de la Caraș prin Transilvania să ajungeți aici la Putna, unde e kilometrul zero. Mă bucur tare mult și le mulțumesc primarilor că au percutat”, a declarat Flutur.

Traseu din județul Suceava cuprinde peste 270 de unități de turism cu 5.500 de locuri de cazare

El a arătat că drumul trece prin nouă unități administrative iar pe traseu sunt peste 270 de unități de turism din 770 câte are județul Suceava cu 5.500 de locuri de cazare, fiind al treilea județ după Brașov și Constanța. ”Important, din 16.000 de locuri de cazare, 5.500 sunt pe acest traseu. Evident că trebuie să spunem așa: porniți de la trei mănăstiri ortodoxe cu o valoare simbolică uriașă a credinței românești. Putna, Sucevița și Moldovița. V-ați gândit bine să plecați de aici. Cu Doamne ajută pe drumul pelerinului. Apoi natura. Treceți peste cele trei obcini: Obcina Mare, Obcina Mestecănișului și Obcina Feredeului. Parcurgem masivul Rarău – Giumalău. Sunt niște zone unde merită pelerinul să rămână. De aceea am în intenție înființarea Casei Pelerinului. Pentru că pelerinul trebuie să vină undeva unde să-și lase mașina și să plece în pelerinaj. Și asta trebuie să o facem și aici, dar și intermediare pe traseu. Avem nevoie de școli de vară pentru ghizi voluntari, studenți de la facultățile de turism, de istorie. Și vor veni. Pentru că unii au nevoie de ghidaj. Avem nevoie de parteneriate și profit și eu că este domnul ministru al apelor și pădurilor. Eu am avut această funcție pe domeniul pădurilor cu dumneavoastră domnule ministru. Și vă îndemn să facem un parteneriat cu Romsilva și cu unități de cazare adică să aibă această calitate să intre în proiect cu hergheliile de cai de la Lucina și Rădăuți, pentru că pot fi destinații cu o atracție uriașă. Și în felul acesta parteneri fiind punem în valoare anumite zone, trasee, anumite perioade, inclusiv de gastronomie. Perioada fructelor de pădure. Perioada hribilor. Traseele pentru bujorul de munte din parcul național Călimani. Și câte se mai pot face. Pentru că în felul acesta vorbim de astfel de proiecte și turismul va crește”, a spus Flutur. El a mai spus că va propune colegilor de la Consiliul Județean un canon, să parcurgă o parte din acest traseu Via Transilvanica.

Mirela Adomnicăi: ” Pentru județul Suceava punctual traseul Via Transilvanica va însemna cel puțin faptul că nu vom mai fi un județ de tranzit din punct de vedere turistic”

”Când am fost numită prefect al județului Suceava eram foarte invidioasă pe prefectul de Bistrița, voluntar de la Tășuleasa Social, care povestea permanent ce lucruri frumoase frumoase faceți împreună. În 2018 am avut bucuria să mă integrați, să mă luați parte, cel puțin instituțional, dar se pare că am șanse să devin și eu voluntar la Tășuleasa Social. Am devenit parte din acest proiect, în care am crezut foarte mult de la început. Și ascultându-l și pe domnul președinte Flutur povestind despre potențialul pe care îl are acest traseu pe raza județului Suceava îmi amintesc cât de greu am filtrat acest traseu, câte variante am avut în discuție și în lucru pentru că sunt atâtea locuri și lucruri frumoase în județul Suceava încât nu ne puteam hotărî ce să tăiem și ce să lăsăm și ce să tăiem de pe traseul care traversează județul Suceava. Am ajuns la această variantă și am convingerea că dincolo de drumul care unește sau ce v-ați propus dumneavoastră, drumul, să fie proiectul care să schimbe comunicarea în România. Pentru județul Suceava punctual traseul Via Transilvanica va însemna cel puțin faptul că nu vom mai fi un județ de tranzit din punct de vedere turistic. Pentru că în continuare statistica arată că turiștii care vin în Bucovina vizitează mănăstiri, locurile sunt extraordinare dar înnoptează maxim 3- 4 nopți în județ. Poate dacă fac județul la pas vom deveni un județ care găzduiește cel puțin șapte nopți turiști din toată țara și din toată lumea. Via Transilvanica va deveni un El Comino al României pentru că și ca distanță și ca traseu numărul de kilometri e mai mare decât cel de la Santiago de Compostela. Este prilej de bucurie și mare sărbătoare aici la Putna părinte stareț. Tot ce se întâmplă aici la Putna. E cu bucurie, e cu speranță și cu optimism. Și mi-aș dori ca la următoarea bornă domnule Ușeriu să aveți cel puțin tot atâți participanți și cel puțin tot atâta bucurie și optimism în proiectul dumneavoastră. Mult succes și felicitări pentru ceea ce faceți și vă mai așteptăm la Suceava”, a declarat Adomnicăi.

Via Transilvanica străbate 10 județe și are 1.000 de kilometri

Via Transilvanica, proiectul asociaţiei Tășuleasa Social, inaugurat în anul 2018, a însemnat marcarea și amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj de 1.000 km care pornește de la Putna în Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta-Turnu Severin. Scopul proiectului este să pună în valoare bogăţiile cultural-istorice și naturale ale României, cu reflectare atât în comunităţile locale cât și cu ecou internaţional. Fiind un traseu public este destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare. Via Transilvanica străbate zece judeţe, zone de mare importanţă culturală, istorică și naturală, fiind în același timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în tara noastră.