Vârful Rarău, situat la o altitudine de 1.651 de metri, a fost marcat la inițiativa Rotary Club Suceava Cetate, în parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont. Coordonatorul Salvamont Suceava, Voicu Raia, a declarat: „Vârful Rarău este unul accesibil atât pentru montaniarzii cu experiență, cât și pentru familiile cu copii. Se ajunge ușor, din mai multe direcții și localități. Cu toate astea, până la momentul actual vârful nu a fost semnalizat și foarte multe persoane considerau că punctul cel mai înalt al munților Rarău se află pe Pietrele Doamnei. Prin urmare această semnalizare a sa a fost o necesitate”. Borna a fost concepută de arhitectul Florin Andrei Manole de la Arhimeter. El este membru al Rotary Club Suceava Cetate. Borna a fost montată cu ajutorul echipei Salvamont.

