O familie de suceveni reîntoarsă acasă din Italia cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în problema botezului unuia dintre cei trei copii. Mai exact, familia vrea să știe dacă botezul făcut în Italia la o mănăstire ortodoxă rusă pe stil vechi, necanonică, este valabil.

”Suntem o familie din …, județul Suceava, … și …, ne-am întors definitiv în România după 17 ani de Italia. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copilași. Pe cel mijlociu, …, l-am botezat în Italia, la Milano, la o mănăstire ortodoxă rusă pe stil vechi, despre care am aflat de puțină vreme că este necanonică, preotul care a săvârșit Sfânta Taină a Botezului posibil că este caterisit, nu știu sigur. Îl cheamă … și este de loc din …. Sau dacă dumnealui, slujind la o biserică necanonică, a căzut de sub ascultare, Botezul mai este valabil? Am întrebat câțiva preoți aceste lucruri și ne-au dat răspunsuri diferite, părintele de la … ne-a îndrumat către dumneavoastră, căci sunteți cel mai în măsură să ne ziceți ce să facem, să nu greșim. Copilul trebuie botezat din nou, îi lipsește o parte din Botez, Mirungerea??? Vă rugăm să ne ziceți ce trebuie făcut ca să stăm liniștiți și cu sufletul împăcat, că este botezat copilul creștinește. Săru’mâna și mulțumim mult!”, a scris familia înaltului prelat sucevean.

IPS Calinic: ”Părintele paroh va trebui să săvârșească completarea Tainei Botezului, nemairostind formula de botez”

”Doamne, ajută! Botezul săvârșit de un preot caterisit este asemenea unui botez de necesitate săvârșit de o asistentă medicală sau de un doctor, într-o maternitate, sau de către un credincios în cazul unui copil sau al unei persoane nebotezate care e pe moarte. Așadar, părintele paroh va trebui să săvârșească completarea Tainei Botezului, nemairostind formula de botez”, a răspuns IPS Calinic.