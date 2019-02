La 31.01.2019, ora 13.00, Poliția orașului Salcea a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii din 29.01.2019 emis de Judecătoria Botoșani, față de un bărbat de 35 de ani, din județul Botoșani, condamnat la 2 ani de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, bărbatul a fost identificat la o stână de pe raza comunei Siminicea.

Bărbatul care figura urmărit de I.P.J. Botoșani din 30.01.2019, a fost reținut, escortat și încarcerat în Penitenciarul Botoșani.