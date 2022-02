Ce legătură este între designul vestimentar, artă şi flori? Iubirea pentru frumuseţe în toate formele ei, concretizată într-un business creat de doi antreprenori locali, care au inaugurat, recent, în Iulius Mall Suceava, o florărie, prin programul Go Local. Antreprenorii locali, aflaţi la început de drum şi care doresc să intre în reţeaua de centre comerciale a companiei IULIUS, se pot înscrie în program, accesând www.iuliuscompany.ro/golocal.

Pasiunea pentru design şi dragostea pentru flori le-au adus împreună pe Alexandra Ungurean şi pe Mihaela Balan, două antreprenoare din Suceava care au decis să inaugureze, în Iulius Mall, un business cu flori mai complex, cu un concept unic pe piaţă: florărie şi servicii de design floral. Florăria Bowté este una dintre cele 175 de idei de business înscrise pe platforma Go Local, program al companiei IULIUS prin care întreprinzători locali, aflaţi la început de drum şi care nu sunt prezenţi în mall-uri, sunt încurajaţi să acceseze reţeaua sa naţională de centre comerciale, oferindu-le o serie de avantaje: scutirea temporară de la plata chiriei sau reduceri, flexibilitate la durata contractului, campanii de promovare, vizibilitate şi clienţi mai numeroşi.

Florăria Bowté, situată la parterul Iulius Mall Suceava, este locul în care clientul va găsi cadoul ideal pentru cei dragi, dar şi consultanţa necesară în decorarea evenimentului mult visat sau a spaţiului în care locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea. „Pe lângă buchete şi aranjamente clasice, pe care ne punem amprenta personală, oferim o gamă mai variată de flori şi culori și dorim să-i surprindem pe clienţi prin combinaţii şi produse realizate cu bun gust şi într-un mod inedit. Vrem să realizăm parteneriate cu artişti și producători români și să îi consiliem pe clienți în alegerea cadoului potrivit pentru cei dragi: de la tablouri, ceramică şi bijuterii, până la lumânări parfumate, jucării și obiecte de decor”, spune Alexandra Ungurean.

Antreprenoarea este de profesie designer vestimentar, iar lucrul cu florile a venit foarte natural. În 2017, a pus bazele propriei afaceri în Iași, un atelier de creaţie vestimentară care, în prezent, oferă servicii de digital fashion design şi training pentru cei care vor să învețe design şi croitorie. Întoarsă acasă, în Bucovina, Alexandra a decis să-și folosească know how-ul în antreprenoriat şi design şi a deschis o florărie online. „Am început Bowté singură, oferind un produs care nu exista pe piața din Suceava și anume <<Abonamentele Lunare>>, care constau în livrarea a patru buchete, câte unul pe saptămână, acasă sau la birou”.

În toamna anului trecut, Alexandra a început colaborarea cu Mihaela Balan, designer floral şi creatoarea Fabella Design, business care se ocupă de tot ceea ce ţine de decorul unui eveniment. După o carieră în domeniul ingineriei construcţiilor şi o perioadă petrecută în Marea Britanie, Mihaela decide, în 2019, să îşi urmeze adevărata pasiune, designul floral, şi pune bazele Fabella Design. „Oamenii trebuie să ştie că pentru a lucra cu flori şi pentru a realiza buchete şi aranjamente cât mai armonioase este nevoie de o specializare în acest sens. Atât eu, cât și colegele mele suntem designeri florişti, adică pe lângă cunoştinţele de bază despre flori, ne-am însuşit şi noţiuni de design floral și estetică”, a completat Alexandra.

Programul Go Local al companiei IULIUS este implementat în cele două ansambluri mixte ale companiei, Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara, dar şi în reţeaua Iulius Mall din Suceava, Iaşi şi Cluj-Napoca. Obiectivul este de a creşte numărul de retaileri activi şi, din acest program, în cinci ani să se dezvolte noi reţele de antreprenori la nivel naţional. „Am aflat despre Go Local după ce a luat naştere parteneriatul cu Fabella, de pe Social Media. Ne-am interesat care sunt condițiile şi am decis că este perfect pentru noul nostru proiect, care era încă la faza de idee. Credem că este un program foarte bun pentru cei la început de drum sau pentru cei care vor să îşi ducă afacerea la alt nivel. Expunerea pe care o oferă reţeaua Iulius Mall este exact lucrul de care are nevoie un business abia lansat”, a declarat Mihaela Balan.

Go Local se înscrie în strategia de sustenabilitate a companiei, „IULIUS în comunitate”, care are în centru mediul, investiţiile în oameni şi comunitate, cu accent pe cele mai bune practici în guvernanţa corporativă. Până în prezent, alte patru business-uri locale au fost inaugurate în locaţiile IULIUS din ţară, câte două în Iulius Mall Cluj şi ansamblul mixt Palas Iaşi, alţi 20 de aplicanţi se află în etapa finală de semnare a parteneriatului, iar alţii au participat la târguri. Producători de articole artizanale sau cosmetice organice, mici întreprinzători din HORECA şi din entertainment, florării, producători apicoli, magazine cu produse pentru copii, antreprenori din domeniul serviciilor sunt câteva dintre profilurile celor care s-au înscris în program.

Business-urile care finalizează procesul de selecție beneficiază de măsuri de susținere personalizate, cum ar fi scutirea temporară de la plata chiriei şi reduceri între 25 – 50%, flexibilitate la durata contractului, campanii de promovare şi consultanță integrate, pachete de beneficii care pot ajunge până la o valoare totală de maximum 10.000 de euro.

IULIUS sprijină antreprenoriatul local inclusiv prin dezvoltarea celor 300.000 mp de retail din cinci proiecte, ponderea chiriaşilor locali fiind de peste 16%, iar a celor naționali, de aproximativ 20%.