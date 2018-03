Capitala României a găzduit săptămâna trecută Cupa României la box feminin pentru tineret. CSM Suceava a fost reprezentat în competiție de sportivele Maria Polonic (categoria 63 de kilograme) și Romina Iosub (categoria 57 de kilograme), sportive care au luat startul pentru prima dată la categoria de vârstă tineret. Spre satsifacția antrenorului Andu Vornicu, elevele sale au luptat cu curaj, au făcut un turneu perfect și au reușit să urce la final pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.

„Am fost plăcut surprins de performanțele realizate de sportivele noastre, mai ales că Maria și Romina au luptat pentru prima dată la tineret, unde adversarele sunt mai puternice, iar nivelul mai ridicat. Fetele au boxat peste așteptări și au câștigat fără drept de apel toate meciurile. Titlurile cucerite au constituit o surpriză și pentru cei prezenți, astfel că Maria și Romina au primit o grămadă de aprecieri pentru modul în care au luptat. Au muncit mult în ultimele luni s-au dăruit exemplar în ring, iar acum sunt nespus de bucuroase și savurează din plin acest succes”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulțumească pentru sprijin Clubului Sportiv Municipal și oamenilor de afaceri Mihai Ududec, de la Inter Conti, Sergiu Rotari, de la Oscar Cleaning, și Ionuț Rotariu, de la Onuserv.

Trebuie precizat că pugiliștii de la CSM Suceava s-au aflat printre protagoniști și la prima competiție majoră la care au participat în 2018, Campionatul Național Under 22, acolo unde Dumitru Vicol a terminat învingător, în vreme ce Adrian Botușan a trebuit să se mulțumească cu titlul de vicecampion, după un meci final în care a fost furat pe față de arbitrii judecători.

Încurajați de aceste realizări, pugiliștii suceveni vor să depășească performanțele realizate în 2017, care a fost cel mai bun an din istoria boxului sucevean ca rezultate. Nu mai puțin de 12 medalii au reușit să cucerească sportivii pregătiți de Andu Vornicu pe parcursul anului trecut. Junioara Maria Polonic a izbutit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, în vreme ce Dumitru Vicol a devenit vicecampion național de seniori, trecându-și în palmares și un loc 3 la Centura Moldovei. La rândul său, Adrian Botușan și-a îmbogățit portofoliul cu alte trei medalii: argint la campionatul național Under 22 și la Centura Moldovei, și bronz la Cupa României. În ce-l privește pe Laurențiu Ungureanu, acesta se poate lăuda cu două titluri de vicecampion, la naționalele de juniori și la Cupa României. Tot pe treapta a doua a podiumului de premiere a urcat și Sami Kutkut, la campionatul național de tineret. Junioara Romina Iosub s-a clasat a treia la naționale și la Cupa României, ca și Alex Moroșanu, care a luat bronzul la naționalele de cadeți.