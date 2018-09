Boxul sucevean a dovedit încă o dată că are resurse și poate fi o pepinieră pentru loturile naționale ale României. Dacă la masculin pugiliștii de la CSM Suceava au fost aproape în fiecare an pe podiumurile de premiere la juniori și tineret și chiar la seniori, iată că au apărut și urmașe de marcă după Lăcrămioara Perijoc.

La recent încheiatele Campionate Naționale de Box feminin, care a avut loc în Complexul Sportiv „Marea Neagră” din Eforie Nord, secția de profil de la Clubul Sportiv Municipal Suceava condusă de antrenorul Andu Vornicu s-a remarcat din nou. CSM Suceava a fost reprezentat cu succes la aceste finale naționale de două sportive, Maria Polonic și Romina Iosub, la final ambele reușind să urce pe podium.

Cea mai bună performanță a fost obținută de Maria Polonic, sportivă ce și-a apărat cu succes titlul de campioană națională la tineret, categoria 64 de kilograme. Maria a câștigat în acest an medalia de aur și la Cupa României, la aceeași categorie de greutate, iar acest lucru a avantajat-o și a avut primul tur liber. În primul meci, Maria Polonic a trecut de o adversară din Târgu Jiu, iar în finala mare a învins-o clar, decizie 5–0 în favoarea sa, pe o sportivă din Botoșani care a fost campioană națională în 2017, dar la o categorie inferioară de greutate. Maria practică boxul de patru ani, iar în acest an trebuia să participe la Campionatul European, dar din cauza lipsei fondurilor, Federația Română de Box n-a mai trimis lotul la această competiție. Cea de-a doua sportivă antrenată la CSM Suceava de Andu Vornicu, Romina Iosub, a reușit să câștige medalia de bronz la categoria 57 de kilograme. Romina a câștigat în acest an aurul la Cupa României și a stat în primul tur, iar mai apoi, în semifinale, a fost învinsă de o sportivă din Târgoviște, care la final a câștigat titlul de campioană a României.

„Pentru noi a fost un turneu final reușit, deoarece am reușit să câștigăm două medalii. La Maria Polonic mă așteptam să urce pe podium și mă bucur că și-a apărat cu succes titlul național cucerit anul trecut, demonstrându-și valoarea și faptul că performanța din 2017 n-a fost întâmplătoare. Mulțumim pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local Suceava, clubului CSM Suceava, dar și oamenilor de afaceri Sergiu Rotari și Ionuț Rotaru”, a explicat antrenorul Andu Vornicu.