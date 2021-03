Boy George spune că a învățat foarte multe din perioada pe care a petrecut-o la închisoare în 2009 și că a fost surprins de puterea pe care a avut-o în spatele gratiilor.

Componentul trupei Culture Club a petrecut patru luni la închisoare, în 2009, din cele 15 la care a fost condamnat, după ce a fost găsit vinovat de sechestrarea unui bărbat norvegian care lucra la o companie de escortă pentru gay, incident care a avut loc în aprilie 2007.

Deși nu își dorește să mai ajungă vreodată în spatele gratiilor, Boy George spune că nu regretă perioada petrecută acolo. El a declarat într-un interviu pentru Reader’s Digest, potrivit contactmusic.com: „Mereu am susținut că închisoarea mă va distruge, dar nu a fost așa. Cumva, găsești putere. A fost o experiență care mi-a schimbat viața și simt că am ieșit câștigător – am adunat ceva cunoștințe și înțelepciune. Chiar nu văd acea perioadă din viața mea ca fiind una negativă…. Dar nu m-aș mai întoarce acolo.”