Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința de astăzi a Biroului Permanent Județean a fost aprobată lista de candidați pentru alegerile parlamentare. Gheorghe Flutur a spus că aprobarea listelor pentru Senat și Camera Deputaților reprezintă startul pregătirilor pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. La Senat, lista de candidați a PNL Suceava este deschisă de președintele organizației județene, Gheorghe Flutur, iar pe următoarele locuri se află medicul veterinar Octavian Ilisoi, Georgiana Tabarcea, directorul Colegiului Nicu Gane Fălticeni, Codrin Bența și viceprimarul orașului Gura Humorului, Grațian Gherghel. Lista pentru Camera Deputaților este deschisă, în ordine, de actualii deputați Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu. Pe următoarele locuri se află senatorul Constantin Daniel Cadariu, avocatul Dana Mitrea, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai barbă, Ramona Breabu, administratorul public al orașului Vicovu de Sus, Adrian Arcadie Schipor, Viorel Haiura, Alexandru Zaharescu, Mihai Moraru, Cezar Ciornei și Alexandru Salup. „Pe data de 2 septembrie a fost convocat Colegiul Director Județean și Consiliul de Coordonare Județeană pentru validarea acestor liste și trimiterea lor la București la Biroul Permanent Național. Deci PNL a intrat în linie dreaptă pentru pregătoirea alegerilor parlamentare și prezidențiale”, a mai afirmat Flutur.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating