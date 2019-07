E în al nouălea cer de fericire! Brad Pitt a fost rugat de Angelina Jolie să stea cu cei şase copii ai lor pe perioada verii. Este pentru prima oară, de la divorţ, când diva îi oferă această şansă la care nici nu visa, notează click.ro.

Angelina turnează un nou film, numit „Those Who Wish Me Dead”, în această vară, în New Mexico, şi a decis că vrea să mai scape de grija odraslelor. De aceea i-a oferit şansa lui Brad să aibă grijă de cei şase copii ai lor, trei adoptivi, Maddox, de 17 ani, Pax, de 15 ani, Zahara, de 14 ani, şi trei biologici, Shiloh, de 13 ani, şi gemenii Vivienne şi Knox, în vârstă de 10 ani.

