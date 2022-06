Brad Pitt, 58 de ani, a vorbit recent în cadrul unui interviu despre faptul că se gândește să se retragă din activitate, după o carieră de succes de peste 30 de ani, ca actor, în cetatea filmului de la Hollywood, notează click.ro.

Decizia actorului nu înseamnă neapărat că va părăsi complet industria cinematografiei, ci că își va suma rolul de producător, ceea ce înseamnă că va lucra în spatele camerelor de filmat și nu se va mai afla sub presiune constantă. ,,Consider că sunt pe ultima sută de metri. Este ultima etapă și mă gândesc ce anume aș vrea să implice și cum s-o construiesc”, a mărturisit Pitt, potrivit sursei citate.

Brad Pitt are în plan promovarea unor scenariști și regizori talentați pe care să-i ajute să-și ducă proiectele creative la bun-sfârșit.

