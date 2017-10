Într-o perioadă plină de provocări pentru fermierii si producătorii alimentelor Bio din Romania, un concept inovativ deja a dovedit că poate funcţiona bine! Este vorba despre proiectul “Inima.bio”, primul brand Bio românesc care reprezintă mai mulţi producători, din mai multe zone din țară! Este dezvoltat de către MORE Bio Commerce, unul dintre cei mai mari distribuitori Bio, cu 14 ani de existență în Romania şi o vastă experienţă în sectorul comerţului. Cu soluţii simple şi inovative oferite producătorilor, producătorii lucrează ca şi cum sunt singuri, dar în acelaşi timp beneficiază de orice avantaj ar putea avea dacă ar face parte dintr-o cooperativă!

Cum funcţionează practic “Inima.bio”

Fermierul / producătorul (Furnizorul) şi MORE Bio Commerce (MORE) stabilesc de comun acord lista de produse pe care o propun spre vânzare

Furnizorul propune cantităţi disponibile şi preţuri

MORE adaugă un cost fix de 15% şi transmite mai departe către clienţii săi

Cu costul acesta îşi acoperă cheltuieli de marketing, respectiv alte cheltuieli operaţionale

MORE se ocupă cu promovarea, vânzarea şi toată partea administrativă

Produsele sunt livrate conform înţelegerii şi sunt vândute sub brandul “Inima.bio”, menţionând numele Furnizorului şi un mesaj din partea lui.

Reprezentanţii MORE sunt prezenţi la fiecare livrare a produselor, ca să fie siguri că totul va decurge corect

Brandul “Inima.bio” este dedicat exclusiv produselor Bio din România

Furnizorul încasează banii în 7 – 14 zile

Avantajele Independenţei

“Cu “Inima.bio” fiecare Furnizor poate acţiona exact cum acţionează cineva independent: Alege produsele de cultivat şi zona dedicată lor, verifică piaţa, stabileşte preţurile şi le vinde mai departe” explică Grigoris Papageorgiadis, acţionarul principal al MORE și director de operaţiuni. “Lucrând cu un partener precum firma noastră, Furnizorul poate să intre în Agricultura Contractuală, să știe că toată producţia lui va fi vândută, să acceseze surse noi de finanţare şi să îşi programeze venitul pentru anii următori”. Sistemul este pus în practică, cu succes. “Primul partener al nostru a fost Dl Marin Dumbravă, fermier care cultivă legume Bio. El a stabilit cantităţi şi preturi şi noi am cumpărat orice ne-a dat spre vânzare. El vă poate confirma că am fost prezenţi la fiecare livrare a bunurilor sale”.

Beneficiile Cooperativei

Un Furnizor Bio se confruntă cu mai multe provocări. MORE le ştie bine. “Cunoaştem pentru mulţi Furnizori, partea de producţie Bio reprezintă un procent mic din afacerea lor totală sau pur şi simplu venitul nu este foarte mare. Asta înseamnă că nu pot investi sume mari în marketing, nici să angajeze oameni care vor prospecta piaţa şi vor semna înţelegeri cu clienţi. Dacă cantităţile lor sunt limitate, majoritatea clienţilor îi resping, iar certificarea Bio şi respectarea tuturor regulilor necesită mereu un efort major” explică Andra Caracostea, responsabilă pentru proiectul “Inima.bio” în cadrul MORE. “Dar noi îi ajutăm ca şi cum au în spatele lor o Cooperativă: îi susţinem la fiecare pas, împreună cu experţii şi certificatorii cu care colaborăm. Găsim soluţii pentru ambalarea, etichetarea şi preluarea mărfii. Având un singur brand pentru toate produsele, facem campanii şi promovăm fiecare Furnizor în parte. Îi plătim în timpul agreat, fără întârzieri, în 7 – 14 zile de la data livrării. Echipa noastră de vânzări se ocupă cu tot şi combinăm producţia mai multor Furnizori pentru a crea stocul necesar pentru clienţii mari. Lucrăm cot la cot cu fiecare Furnizor în parte!”

Standarde de calitate internaţionale, gust autentic românesc

“Consumatorul român vrea şi produse româneşti, dar este pretenţios şi trebuie să îi oferim aceeaşi calitate ca cele importate, plus gustul autentic românesc” subliniază Cristian Marin, partenerul MORE. “Noi urmărim fiecare pas al traseului şi asigurăm că produsele vor ajunge către clienți în stare excelentă şi ambalate corespunzător. Clientul poate fi sigur că totul este controlat permanent, iar Furnizorul poate fi liniştit că bunurile lui sunt tratate cu respectul meritat”.

2017: Un experiment reuşit. 2018: 11 înțelegeri + şi mai multe care urmează

Proiectul acesta a avansat în anul 2017. Primul pas a fost începutul unei colaborări cu Asociaţia PES (Pro Ecologic Sistem), o asociaţie dinamică, condusă de Dna Teodora Aldescu, Dl Marin Dumbrava şi Dl Ion Petre. “Este important să lucrezi cu oameni care ştiu despre ce este vorba” spune Ilias Papageorgiadis, CEO al MORE. “PES combină experienţa practică şi valori înalte, cu care rezonăm şi noi. Deja avansăm împreună cu ei şi vom avea mai multe înţelegeri cu producători Bio”. Dar planurile lui MORE sunt şi mai ambiţioase. “Nu ne oprim la cele 11 înțelegeri pe care le avem deja. Având cerere foarte mare din partea clienţilor, în 2018 vom implementa foarte multe înțelegeri şi vom distribui produse Bio româneşti în mai multe zone din ţară, mereu cu seriozitate şi grijă. Dorim să colaborăm cu mai multe Asociaţii sau Furnizori independenţi”.

“Inima.bio”: Pentru toţi, cu anumite condiţii

“Inima.bio” este deschis pentru toţi producătorii şi fermierii Bio din România, în anumite condiţii. “Brandul acesta va fi dedicat exclusiv produselor Bio româneşti, nu celor importate. Noi vindem produse Bio adevărate, atestate şi verificate cu atenţie, nu rămânem la declaraţii de intenţii. Pentru noi numai certificarea Bio garantează că produsele sunt cu adevărat fără chimicale, exact cum le oferă Mama Natură. Prin contract verificăm produsele vândute, ca să fim siguri că totul este în regulă. Orice producător sau fermier este de acord cu asta, este bine venit în echipa noastră!”

Mai multe informații pentru fermieri și producători interesați:

andra.caracostea@more-group.eu 0752 136715

mariana.stoicescu@more-group.eu 0752 137414