Exista o multime de lucruri de invatat despre fosta Ducesa de Sussex, doar studiind stilul ei. Aceasta poarta frecvent pantaloni, in orice situatie in care se afla. Este un sustinator al unor femei puternice, dupa cum se dovedeste din relatia ei cu stilistul si directorul artistic Clare Waight Keller de la Givenchy. In ceea ce priveste stilul vestimentar, Meghan Markle este indrazneata si independenta, poate chiar mai mult decat restul doamnelor din familia regala.

Oricat de mult experimenteaza cu alegerile din garderoba ei in ceea ce priveste hainele, curelele sau gentile de dama, totusi, gustul lui Meghan in ceea ce priveste bijuterii este total opus. Prefera bijuteriile simple si nu foarte complicate, inelele delicate, colierele si cerceii pentru purtari zilnice sau chiar si pentru receptii de lux. Mai jos poti vedea care sunt brandurile preferate de bijuterii la care Meghan Markle apeleaza de fiecare data cand are nevoie de un accesoriu inedit.

Jennifer Meyer

La cateva ocazii Meghan a fost vazuta purtand piese din linia de bijuterii a prietenei ei, Jennifer Meyer. Ea a fost fotografiata purtand un colier in New York in 2019 din gama creatoarei, iar apoi a purtat un colier turcoaz cu trei pietre cand a adus pe lume copilul sau Archie. Piesele frumoase din bijuteriile acestui brand par sa o ajute pe Meghan sa comemoreze momentele importante din viata ei. Adora mai ales piesele turcoaz de la JM, deoarece a purtat si inele si cercei cu acel stil la evenimente publice precum Wimbledon.

Shaun Leane

Meghan a fost observata de mai multe ori purtand cercei talon vermeil din aur galben realizati de catre designerul britanic Shaun Leane. Dupa ce au aparut multe fotografii cu cerceii purtati de Meghan, acestia s-au vandut in toate cele patru culori metalice. Designerul spune despre aceasta: „Se imbraca foarte elegant, cu linii foarte curate, mai ales ca are o silueta foarte draguta.”. In plus fata de aceste cercei, Meghan a purtat si bratari din acelasi set in turneele sale regale din Noua Zeelanda si Australia. Alte celebritati care iubesc bijuteriile marca Shaun Leane sunt Kendall Jenner, Cara Delevingne si Emma Watson.

Catbird

Aceasta marca de bijuterii minimalista a fost fondata de Rony Vardi in 2004 si ofera cele mai fascinante bijuterii incepand de la inele pana la lanticuri sau cercei. Natura delicata a accesoriilor i se potriveste de minune fostei Ducese de Sussex, care a purtat astfel de produse in cateva calatorii pe care le-a avut de la Londra la Scotia. Designul simplu al marcii se asorteaza bine cu piese vestimentare complexe.

Missoma

Aceste accesorii sunt create in U.K. de catre Marisa Hordern care a parasit lumea corporatista in 2007 pentru a-si transforma pasiunea pentru pietre pretioase si hobby-ul de a face bijuterii intr-o afacere infloritoare. Cea mai mare parte a bijuteriilor ei este realizata din vermeil auriu (o baza argintie acoperita cu un strat gros de aur), ale caror preturi sunt destul de accesibile, incepand de la 50 pana la 200 USD. Meghan a purtat destul de multe accesorii Missoma, de la bratari pana la inele.

Adina Reyter

Meghan a purtat bijuterii marca Adina Reyter de mai multe ori, dovedind ca sunt unele dintre preferatele ei. Prima oara a purtat o pereche de cercei mici in martie 2018, cand a participat la evenimentul Commonwealth Day. Datorita lui Meghan, fanii au inceput sa intre pe site-ul creatoarei de bijuterii dornici sa cumpere piesele pe care le-a purtat aceasta.

Birks

Pentru ocazii speciale care necesita mai mult bijuterii regale, Meghan apeleaza la Birks. Marca canadiana a fost fondata in 1979 si produce accesorii de inalta calitate, care pot costa si mii de dolari. La evenimentele din familie cum ar fi logodna din 2017 sau pranzul de Craciun al Reginei, Meghan a purtat cercei Birks. Ulterior a purtat o pereche de cercei cu diamante, in timp ce a vizitat Expozitia Centenarului Nelson Mandela. In total, Meghan a purtat aproape 16 piese diferite de Birks.