Alexandra Dulgheru, Elena Ruse și Miriam Bulgaru joacă la simplu, iar Alexandra Cadanțu și Irina Maria Bara evoluează în ultimul tur de calificări.

Debut de turneu pentru Mihaela Buzarnescu, Raluca Olaru, Andreea Mitu și Irina Camelia Begu la dublu.

RESULTS – JULY 15, 2018

Women’s

Qualifying Singles – Second Round

Qualifying – [2] I. Bara (ROU) d K. Zavatska (UKR) 62 62

Qualifying – [3] G. Garcia Perez (ESP) d N. Dascalu (ROU) 36 64 62

Qualifying – [4] P. Badosa Gibert (ESP) d C. Skamlova (SVK) 60 61

Qualifying – [5] C. Buyukakcay (TUR) d O. Ianchuk (UKR) 75 57 62

Qualifying – R. Sramkova (SVK) d [6] D. Radanovic (SRB) 61 61

Qualifying – A. Cadantu (ROU) d [7] E. Rybakina (KAZ) 57 62 62

Qualifying – [WC] A. Bondar (HUN) d J. Cristian (ROU) 62 76(4)

Qualifying – C. Liu (USA) d [WC] A. Prisacariu (ROU) 63 61

ORDER OF PLAY – MONDAY, JULY 16, 2018

CENTRE COURT start 2:00 pm

M. Duque-Mariño (COL) vs A. Rus (NED)

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs Y. Wang (CHN)

[7] P. Parmentier (FRA) vs A. Dulgheru (ROU)

Not Before 8:30 pm

[WC] E. Ruse (ROU) vs [8] P. Hercog (SLO)

GRANDSTAND start 2:00 pm

Qualifying – [WC] A. Bondar (HUN) vs R. Sramkova (SVK)

T. Zidansek (SLO) vs R. Peterson (SWE)

Y. Bonaventure (BEL) vs M. Zanevska (BEL)

COURT 4 start 2:00 pm

Qualifying – [2] I. Bara (ROU) vs A. Cadantu (ROU)

[PR] R. Jani (HUN) / C. Skamlova (SVK) vs [WC] I. Begu (ROU) / A. Mitu (ROU)

Not Before 5:30 pm

Court TBD – [1] M. Buzarnescu (ROU) / R. Olaru (ROU) vs A. Fomina (RUS) /

E. Rybakina (KAZ)

COURT 6 start 2:00 pm

Qualifying – [4] P. Badosa Gibert (ESP) vs C. Liu (USA)

Qualifying – [3] G. Garcia Perez (ESP) vs [5] C. Buyukakcay (TUR)