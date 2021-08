Pentru prima oară colegi într-un proiect la Pro TV, Horia Brenciu (48 de ani) și Mihaela Rădulescu (52 de ani) au deschis cutia cu amintiri și au povetit ce trecut comun au. Mai mult, detectivul de la „Masked Singer România” își dorește să refacă un proiect special împreună cu colega sa, despre care a vorbit în interviul acordat în exclusivitate pentru Click!

Click!: Ai revenit la muncă pentru sezonul doi din „Masked Singer” și ai colegi noi.

Horia Brenciu: E ca și când ar fi un sezon nou, pentru că are altă viață, cele două personaje vedete care au năvălit la masa detectivilor au o bucurie formidabilă de viață, în special Alex Bogdan. Practic, sunt două tipologii: una-i doamna profesoară, care este Mihaela Rădulescu, și o să-ți dai seama pe măsură ce se desfășoară emisia. Ia indiciile foarte serios și e foarte conștiincioasă vizavi de presupunerile măștilor. Și Alex Bogan, care este argintul viu al mesei detectivilor, chiar îmi aduce aminte de foarte multe ori de momentele când eu eram tânăr, la 15-12 de ani, și țopăiam ca un iepuraș în fiecare zi a săptămânii.

E prima oară când colaborezi cu Mihaela Rădulescu?

E prima dată când mă aflu cot la cot cu ea, umăr la umăr, chiar dacă unul stă în stânga și unul în dreapta mesei. E prima oară când ne înțelegem de la început până la final. N-au fost neînțelegeri înainte, dar e prima oară când colaborăm, ne înțelegem, și cred că în ultimă instanță o să-i spun lui Felix: <băi, Mihaela rămâne în România>!.

Ai face o piesă cu ea?

Să știi că asta am discutat. Am depănat multe amintiri pe parcursul acestor ediții de „Masked Singer” sezonul 2. S-au întâmplat multe aduceri aminte. Amintiri pe care și eu, și Mihaela le avem, având în vedere că avem mulți ani de viață publică în România. Odată a venit Mihaela și mi-a spus că am cântat cu ea, a fost motivată să cânt cu ea. Mi-a dat toate explicațiile și video de pe Youtube. Aș mai cânta cu ea și poate Pro TV-ul va aranja să cântăm împreună de Crăciun sau de Revelion.

