Brigitte Năstase a divorțat de ziua ei! Soția marelui tenismen a introdus cererea la judecătorie chiar ieri. Săptămâna trecută, Ilie Năstase a intrat fără știrea soției sale în apartamentul pe care ea îl deține în zona de Nord a Bucureștiului. Brigitte susține că Năstase i-ar fi sustras acte importante iar lucrul acesta a pus capac căsniciei lor. Astfel, bruneta a luat cea mai importantă decizie chiar de ziua ei, notează click.ro.

„M-am săturat să trăiesc așa. Ieri, de ziua mea, am fost foarte supărată. A fost o zi neagră pentru mine, am fost într-o depresie cruntă. Am hotărât să iau cea mai bună decizie pentru viața mea. Vreau să am pace și liniște!”, a declarat Brigitte Năstase pentru click.ro.