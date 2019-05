Brigitte, proaspăt eliminată de la Ferma, e conștientă că în proporție de 50% nu știe ce se va întâmpla cu relația lor, există multe semne de întrebare, însă așteaptă cu nerăbdare momentul în care Pastramă va ieși din emisiune, ca să poată trăi împreună afară, să vadă cum vor decurge lucrurile.

Bruneta a declarat initial in vlogul lui Jorge ca nu o vrea sub nicio formă pe Otniela prezentă la nunta ei cu Florin Pastramă, după care, s-a gândit mai bine și s-a hotărât s-o pună domnișoară de onoare.

Vreți să aflați mai multe informații nemaiauzite din cadrul reality-show-ul difuzat pe PRO TV, dar și despre cum se înțeleg cei doi îndrăgostiți? Puteți urmări filmarea de mai jos.

