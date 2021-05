Căsnicia lui Brigitte cu Florin Pastramă este pe butuci! Florin Pastramă a plecat de acasă pentru a doua oară într-o lună, iar Brigitte acuză că familia acestuia, în special mama lui Pastramă, s-ar face vinovată de ruptura dintre ei. La acest moment, mama lui Florin Pastramă se află în spital și a suferit o intervenție chirugicală, notează click.ro.

Brigitte a rupt tăcerea și a ținut să lămurească motivul care a dus la separarea de soțul ei. “A plecat Florin de acasă acum o săptămână. E a doua plecare din luna asta. Mama lui este bolnavă, este în spital, am înțeles că a fost operată. Eu nu am fost lângă el pentru că el a plecat și nu mi-a dat nici un mesaj, nu am vorbit cu el. Eu i-am dat două-trei mesaje, dar el nu mi-a dat nici un mesaj, nu mi-a scris nimic în perioada asta”, a declarat Brigitte, la “Xtra Night Show”, de la Antena Stars, potrivit sursei citate.

Brigitte spune că, încă de la începutul căsniciei ei cu Florin Pastramă, familia acestuia nu a vrut-o de noră, ba, mai nou, mama acestuia o urăște că i-a umilit băiatul și l-a pus într-o lumină proastă la filmările pentru reality show-ul de la Antena Stars.

