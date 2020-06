Apeluri la 112, Poliție, spital, INML, perfuzii, acuzații de violență, cuvinte triviale, droguri, teroare, scandal. Acestea sunt cuvintele care s-au folosit în ultimele zile în familia lui Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase se află în plin scandal cu fiul adolescent, acesta fiind acuzat că ar fi agresat-o și că i-ar fi vandalizat casa, potrivit click.ro. După ce Robert, în vârstă de 19 ani, a apărut la mai multe posturi TV, acuzându-și el mama de violență, Brigitte nu a mai putut suporta și a răbufnit, pe Facebook. Iată cum arată situația, povestită de Brigitte!

„Dragii mei,

S-au făcut atâtea speculații în urmă faptului că am fost văzută ieri dimineață (n.r. luni, 22 iunie ) la Poliție.

Dar cred că cel mai important este adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în realitate.

Ieri, în jurul orei 8.30, am coborât în bucătărie, pentru a bea cafeaua.

M-am uitat stupefiată prin casă și era un dezastru total. Am ascultat mai atentă și am auzit zumzet de multe glasuri și mi-am dat seama că în casa mea sunt mai multe persoane. M-a apucat panica și am început să urlu la Florin, care era la toaletă. De pe scări au început să coboare mai mulți indivizi euforici, dar nu la modul frumos, care au început să mă jignească în cel mai urât mod posibil… În timp ce unul mă scuipa, altul m-a împins brutal și am întrebat dacă îl cunosc pe fiul meu. Au spus: <<cine p… mea e Robi?>>”. Am pus mâna pe telefon să sun poliția și unul m-a împins pe jos, dar în acel moment a coborât Florin și l-a imobilizat. Eu am sunat la 112, prima dată.”

