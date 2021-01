Alte două vedete din showbiz au dezvăluit că au fost infestate cu noul coronavirus. Este vorba de Brigitte și Florin Pastramă, ultimul ajungând chiar la Spitalul Elias pentru tratament, potrivit click.ro.

Deși nu a făcut testul pentru coronavirus, Brigitte este convinsă că a avut coronavirus de două ori, prima dată la începutul pandemiei în luna martie, apoi, la sfârșitul lunii august. Tot atunci a contactat virusul și soțul ei, Florin Pastramă. Simptomele acestuia au fost mai grave, așa că au chemat Salvarea. “Am făcut de două ori Covid. Eu am avut în martie, la sfârșit. Atunci era pe la începutul pandemiei, nu am știut că era Covid. Am făcut iar amândoi, pe 14 august. De data asta, ne-am infectat amândoi. Am zăcut împreună 2 zile, am transpirat foarte tare, el a tușit o noapte întreagă, am fost foarte obosiți. Nu ne-am făcut testele. Eu am avut simptome mai grave a doua oară. Florin a crezut ca moare, am chemat salvarea și l-au dus la spitalul Elias, unde a urmat protocolul de tratament de acolo”, a spus Brigitte Pastramă luni seara, la Xtra Night Show, de la Antena Stars, conform sursei citate.

