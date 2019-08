Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, ştiu cum să pofite de vară şi de apele cristaline ale Mediteranei, scrie click.ro.

Cu o săptămână înainte să-i primească pe liderii mondiali la Summitul G7 de la Biarritz, aceştia au fost fotografiaţi relaxându-se la o ieşire cu barca, în sudul Franţei. Prilej pentru noi să observăm forma fizică deosebită a preşedintelui francez în vârstă de 41 de ani, surprins la bustul gol, alături de soţia lui în vârstă de 66 de ani, mai notează sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/brigitte-si-emmanuel-macron-la-bustul-gol-iata-cum-au-fost-surprinsi-la-plaja