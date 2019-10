După nunta fastuoasă pe care au avut-o în vară, Brigitte şi Florin Pastramă au plecat în „luni” de miere. Cea din Dubai a fost a doua la număr. Se iubesc mult, se completează şi spun că sunt pe aceeaşi lungime de undă în toate, inclusiv la capitolul preferinţe în vacanţă. Amândoi iubesc confortul, luxul, relaxarea şi mallurile. Iar pentru asta, Dubaiul a fost perfect, notează click.ro.

„Am mai fost la Saint Tropez, unde am stat 8 zile, iar acum am fost în Dubai, unde am stat o săptămână. Îmi place mult acolo un anume hotel, la care mă cazez de fiecare dată când mă duc în Dubai. Noi, amândoi, suntem genul de turisti «luxury», adică ne place luxul. Decât să stăm 10 zile la un hotel de 3 stele, mai bine 3 zile la unul de 5 stele, unde să avem cadă, un pat mare, confortabil, şi un mic dejun bun. Cam asta urmărim la un hotel. Plus că şi oamenii din jur sunt altfel într-un asemenea loc”, a declarat Brigitte Pastramă pentru click.ro.

