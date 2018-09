Peste trei săptămâni, mai precis pe data de 26 septembrie, magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 urmau să declare divorţul dintre Brigitte şi Ilie Năstase. Iată că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că luna trecută, soţia fostului tenisman a decis să îşi retragă cererea. ”Aşa este, divorţul s-a suspendat!”, a confirmat pentru Click! soţia lui Năstase.

“Este adevărat. Nu mai vreau să divorţez, mi-am retras cererea. M-am gândit să îl las pe Ilie să facă treaba asta, cred că este mai interesant ce motive va invoca el! Anul trecut mi-am dorit să divorţez pentru că am vrut să îmi refac viaţa, iar Ilie nu mi-a dat divorţul, poate că e cazul să procedez la fel, să vadă şi el cum a fost pentru mine. Atunci m-am rugat de el, l-am implorat, iar el şi-a bătut joc de mine: m-a legat cu cureaua de picioare şi m-a târât prin toată casa. M-a ţinut cu forţa un an de zile. Am vrut să mă omor, să mă arunc de pe pod, m-a jignit, m-a bătut”, a declarat printre lacrimi Brigitte Năstase, potrivit sursei citate.

