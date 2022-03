Brikston Construction Solutions, companie cu un istoric de 35 de ani pe piața materialelor de construcții din România, revine pe 29 martie la Bursă, pe piața AeRO, sub simbolul bursier BKS. Acțiunile companiei au fost anterior tranzacționate pe piața Rasdaq, din 1997 până în 2015, sub simbolul bursier CERE. În prezent, Brikston are o capitalizare anticipată de 391,4 milioane de lei. Brikston este unul dintre cei mai mari producători de blocuri ceramice și cărămida de la nivel național și singurul producător de țiglă ceramică din România. Listarea pe piața AeRO a companiei a fost realizată cu sprijinul Consultantului Autorizat Estinvest.

„Brikston vine la Bursa după o perioadă lungă de consolidare internă. Deschiderea societății către Bursă va conduce la o maturizare a managementului societății, la facilitarea extinderii rapide prin folosirea mecanismelor pieței de capital și, nu în ultimul rând, la o mai bună vizibilitate”, a declarat Thomas Ebner, CEO Brikston Construction Solutions.

„Brikston a performat peste așteptări, iar în anul 2021 profitul din exploatare a depășit bugetul aprobat. Societatea a fost afectată de creșteri neașteptate ale prețurilor la utilități, impact ce a fost diminuat prin măsurile de modernizare întreprinse permanent de societate. În prezent, situația politica regională este imprevizibilă, însă societatea noastră, inclusiv prin această listare, se poziționează perfect pentru următoarea creștere a pieței pe care activăm”, a declarat Adrian Mînzat, Manager General, Brikston Construction Solutions.

Brikston Construction Solutions are două puncte de producție, la Iași și Sighișoara, și face parte din Grupul Leier, activ în Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, România, Croația și Ucraina în domeniul producției de materiale pentru construcții, comercializării și service-ul autovehiculelor premium, în cel imobiliar, al confecțiilor metalice și ingineriei mecanice.

Brikston a înregistrat la finalul anului trecut o cifră de afaceri de 259,1 milioane de lei, în creștere cu 121% față de anul precedent. Profitul operațional din 2021 este de 73,2 milioane de lei, mai mare cu 78% față de 2020. Produsele Brikston sunt vândute preponderent pe piața internă: în 2021, produsele exportate au reprezentat 4,19% din totalul cifrei de afaceri. Piața principală pentru export este cea din Republica Moldova. Conform estimărilor interne, compania deține o cotă de piață în România de 20%.

Compania are un capital social de 16.022.482 lei, divizat în 160.244.827 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei. Leier Rom deține pachetul majoritar de acțiuni, respectiv 97,93% din titluri. Mai multe detalii despre companie sunt disponibile în Memorandumul de listare disponibil aici.