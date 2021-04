Brit Awards 2021 și-a anunțat nominalizările! Evenimentul are loc pe 11 mai, la Londra! Dua Lipa, Harry Styles, Bruce Springsteen şi Miley Cyrus se numără între artiştii nominalizaţi. Dua Lipa a primit cele mai multe selecţii, trei, la fel şi Celeste, Arlo Parks, AJ Tracey, Headie One şi duo-ul Young T & Bugsie, notează click.ro.

Harry Styles a primit o singură nominalizare, la categoria cântecul anului, pentru „Watermelon Sugar”. Cel mai recent album al său, „Fine Line”, a fost selectat la ceremonia de anul trecut a premiilor. La categoria „albumul britanic al anului”, au fost selectaţi Arlo Parks – „Collapsed In Sunbeams”, Celeste – „Not Your Muse”, Dua Lipa – „Future Nostalgia”, J Hus – „Big Conspiracy” şi Jessie Ware – „What’s Your Pleasure?”. Cântecul anului va fi ales dintre „Don’t Need Love” – 220 Kid and Gracey, „Rain” – Aitch and AJ Tracey, „Physical” – Dua Lipa, „Watermelon Sugar” – Harry Styles, „Ain’t It Different” – Headie One, AJ Tracey & Stormzy, „Head and Heart” – Joel Corry & MNEK, „Lighter” – Nathan Dawe & KSI, „Secrets” – Regard & Raye, „Rover” – S1mba & DTG şi „Don’t Rush” – Young T & Bugsey feat. Headie One, mai scrie sursa citată.

