În dimineața acestei zile, la 03:45, ajutate de un vânt puternic, navele au părăsit coasta vestică a promontoriului Helles, având la bord ultimii două sute de soldați britanici din Peninsula Gallipoli, situată la sud-vest de Constantinopol. Zece minute mai târziu, depozitele de muniție de pe țărm au erupt într-o explozie sălbatică, încheind într-un mod zgomotos și nefericit cea mai măreață operațiune-amfibie pe care o văzuse vreodată planeta. Și astfel, în loc să fie o predecesoare a Zilei Z, a prevestit dezastrul de la Dunquerque.

La începutul anului 1915, Gallipoli reprezenta o mare promisiune strategică: cucerind peninsula și trimițând o forță navală prin strâmtoarea Dardanele în Marea Neagră, Marea Britanie și Franța ar fi putut să elimine din război partenerul strategic al Germaniei, Turcia, să deschidă o linie de aprovizionare de importanță critică spre aliatul lor Rusia și să se deplaseze în susul Dunării împotriva Austriei. Succesul acestei operațiuni ar fi putut scurta Primul Război Mondial cu trei ani.

Dar după zece luni de lupte și cu prețul a circa un sfert de milion de pierderi de vieți omenești (britanici, francezi, australieni și neozeelandezi), aliații s-au apropiat foarte mult, deși în ultimă instanță n-au reușit nici să-și treacă navele prin strâmtoare, nici să avanseze în cucerirea foarte bine apăratei peninsule. Nu era deloc o operațiune pentru cei slabi de înger, inconstanți și lipsiți de imaginație, toate aceste tipuri de personalitate fiind bine reprezentate la cele mai înalte niveluri ale conducerii britanice civile și militare. Gallipoli ar fi avut nevoie de un Nelson, de un Lee sau de un Rommel.

În Parlament, insuccesele de la Gallipoli amenințau să provoace căderea guvernului. Având nevoie de un țap ispășitor pentru acest eșec, cabinetul a găsit unul în persoana lui Winston Churchill, un susținător înfocat al operațiunii. Acesta a pierdut postul de Prim Lord al Amiralității.

Ulterior, comandantul Armatei de uscat a fost demis. S-au făcut apeluri latrimiterea de întăriri și de reîncepere a atacurilor, dar între timp apăruse penuria de obuze de artilerie, iar trupele au fost trimise pe alte fronturi. În octombrie, guvernul a decis retragerea.

În anul următor, o comisie parlamentară care a investigat eșecul l-a exonerat pe Churchill de proasta administrare în ce privea rolul său în cadrul operațiunii. El s-a folosit de prilej pentru a emite această judecată, căreia timpul i-a demonstrat valabilitatea: „Armatele lipsite de sprijin care se luptau în Peninsula Gallipoli, ale căror strădanii sunt privite acum cu atâta îngustime de vederi și aversiune, s-au aflat de fapt la un pas de reușită într-o acțiune care ar fi scurtat nenorocirile războiului… Prin urmare, pare incredibil că o duzină de nave vechi, cinci-șase divizii sau câteva sute de mii de obuze au putut să stea între acele armate și succes. Contemporanii iau condamnat pe cei care au încercat să forțeze Dardanelele. Istoria îi va condamna pe cei care nu i-au ajutat”.

Tot la 9 ianuarie:

1522: Adrian din Utrecht este ales papă sub numele de Adrian al VI-lea, ultimul papă neitalian până la papa Ioan Paul al II-lea din Polonia, în 1978.

1799: Prim-ministrul britanic William Pitt cel Tânăr introduce impozitul pe venit, la nivelul de doi șilingi pe liră, cu scopul de a colecta fonduri pentru războaiele napoleoniene.

1828: Ducele de Wellington devine prim-ministru.

1873: Împăratul francez Napoleon al III-lea moare în exil în Anglia.

Geo Alupoae, critic de teatru