Britney Spears a anunțat sâmbătă seară că a pierdut sarcina. Vedeta a făcut anunțul devastator pe Instagram, printr-un comunicat oficial.

„Cu cea mai profundă tristețe vă anunțăm că am pierdut copilul minune la începutul sarcinii. Acesta este un moment devastator pentru orice părinte. Poate că ar fi trebuit să așteptăm să anunțăm până am fi ajuns mai departe, cu sarcina, dar am fost prea încântați să împărtășim vestea bună. Dragostea noastră unul față de celălalt este puterea noastră. Vom continua să încercăm să ne extindem familia. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul dumneavoastră. Vă cerem cu amabilitate să ne respectați intimitatea în acest moment dificil.”

Mesajul a fost semnat de Britney și de logodnicul ei, Sam, potrivit click.ro.

