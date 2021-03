Britney Spears, în vârstă de 39 de ani, a vorbit pentru prima dată despre documentarul în care sunt prezentate aspectele mai puțin plăcute ale vieții sale. Cântăreața americană a declarat că este șocată de modul în care viața sa a fost descrisă, însă decide să nu acorde atenție lucrurilor care îi oferă o stare de neliniște, potrivit click.ro.

Într-un mesaj publicat pe Instagram marţi seară, alături de o înregistrare în care ea dansează pe melodia „Crazy” a trupei Aerosmith, Spears a scris că nu a urmărit documentarul, dar că a fost „stânjenită” de părţile pe care le-a vizionat şi că a plâns timp de două săptămâni din cauza modului în care viața sa a fost expusă. „Nu am urmărit documentarul, dar, din ce am văzut din el, m-am simţit stânjenită de felul în care m-au prezentat. Am plâns două săptămâni şi, ei bine, încă mai plâng uneori”, a scris vedeta, conform sursei citate.

