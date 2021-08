BRK Financial Group, companie de brokeraj listată la Bursa de Valori București și care susține lichiditatea a 12 instrumente financiare, va beneficia în calitate de companie listată de programul de Market Maker al Emitentului.

WOOD & Company va furniza servicii de Market Maker al Emitentului pentru acțiunile BRK Financial Group din 25 august.

BRK Financial Group (BRK), companie de brokeraj din Cluj-Napoca listată la Bursa de Valori București (BVB), beneficiază din 25 august de serviciile de Market Maker al Emitentului furnizate de WOOD & Company, una dintre cele mai importante firme de investiții din zona Europei emergente. BRK Financial Group este de asemenea primul și, până în acest moment, singurul broker listat la BVB și, în același timp, unul dintre cei mai activi brokeri în ceea ce privește serviciile de Market Maker al Emitentului, fiind furnizor de lichiditate pentru 12 instrumente financiare.

„Suntem bucuroși că programul de Market Maker al Emitentului aduce împreună două dintre companiile de profil relevante pentru piața de capital locală, WOOD & Company și BRK Financial Group. Prin acest parteneriat, programul ajunge să includă un total de 16 instrumente financiare, 15 acțiuni și o emisiune de obligațiuni, și ne așteptăm ca numărul acestora să continue să crească, cu impact pozitiv asupra lichidității”, spune Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„Decizia de a apela la serviciul de market making este un pas firesc în strategia BRK de a crea valoare și performanță bursieră pentru acționari, focusul BRK fiind axat pe livrarea de rezultate financiare solide și alinierea la cele mai bune practici în relația cu investitorii. În urma unor analize interne, am constatat că acțiunea BRK are o lichiditate zilnică foarte bună: prin raportarea la capitalizare, BRK are cel mai ridicat raport rulaj/capitalizare. În același timp, volatilitatea acțiunilor este peste media pieței, foarte probabil din cauza adâncimii, uneori deficitare, a pieței. Astfel, în urma acestui parteneriat, ne propunem să îmbunătățim neajunsurile constatate, fiind demonstrat emipiric că existența unui market maker reduce volatilitatea, și implicit riscul, și oferă o contraparte solidă investitorilor. Ca obiectiv pe termen mediu, dorim ca mixul dintre capitalizare și lichiditate să propulseze acțiunile BRK în componența indicelui BET”, spune Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Activitatea de Market Maker al Emitentului este prestată de WOOD & Company în baza unui contract semnat cu BRK Financial Group. BRK este al treilea emitent listat la BVB pentru care WOOD & Company furnizează servicii de Market Maker al Emitentului, după Electrica și OMV Petrom.

‘Suntem încântați să devenim Market Maker al Emitentului pentru acțiunile BRK. Suntem siguri că acest pas va contribui la atractivitatea acțiunilor BRK, prin reducerea volatilității și cu impact pozitiv asupra lichidității pentru toți participanții la piață’, spune Josef Kohout, Director Tranzacționare WOOD & Company Praga.

BRK Financial Group a fost înființată în 26 octombrie 1994, iar acțiunile companiei se tranzacționează pe Piața Principală a bursei din februarie 2005. Parametrii specifici aplicabili activității de MME efectuată de WOOD & Company pentru acțiunile BRK sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.