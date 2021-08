La o lună de la debutul companiei pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), One United Properties va beneficia de serviciile de Market Maker al Emitentului oferite de către BRK Financial Group

Începând cu 11 august, un număr total de 14 instrumente financiare (13 emisiuni de acțiuni și o emisiune de obligațiuni) beneficiază de serviciul de Market Maker al Emitentului

ONE United Properties (ONE), dezvoltator pe piața proiectelor imobiliare premium din România, a debutat la Bursa de Valori București pe 12 iulie, în urma unei oferte publice inițiale primare prin care a atras 260 de milioane de lei de la investitorii activi în piața de capital, devenind a 3-a cea mai mare companie antreprenorială românească listată la Bursa de Valori București.

One United Properties va beneficia de serviciile de Market Maker al Emitentului la o lună de la debutul companiei pe Piața Reglementată a BVB.

„Ne bucurăm că One United Properties poate beneficia atât de rapid de serviciile de Market Maker al emitentului din partea BRK Financial Group. Colaborarea dintre cele două companii va ajuta la creșterea lichidității unuia dintre cei mai mari emitenți listați la Bursa de Valori București. Îi felicităm pe cei doi stakeholderi pentru inițierea acestei colaborări și ne dorim să vedem tot mai des astfel de parteneriate la Bursa de Valori București. Creșterea lichidității pieței este unul dintre obiective noastre pentru că ne dorim o piață de capital puternică, dinamică și care să reflecte efervescența mediului antreprenorial românesc astfel că încurajăm dezvoltarea de servicii de market making pentru susținerea lichidității acțiunilor listate la Bursa de Valori București,” a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„One United Properties este astăzi cea mai mare companie imobiliară listată la Bursa de Valori București. Ne aflăm la un nou început de drum și suntem încrezători în perspectivele de creștere, având în vedere cererea neadresată pentru produse sustenabile și de calitate, momentul foarte bun al sectorului imobiliar, dar și climatul macroeconomic favorabil. Am debutat la Bursa de Valori București în prima lună de tranzacționare cu a doua cea mai bună lichiditate dintre toate companiile listate și ne dorim în continuare să prioritizăm lichiditatea acțiunilor companiei, motiv pentru care am decis să implementăm alături de BRK programul de Market Making, care credem că ne va ajuta să ne consolidăm și mai mult poziția pe piața de capital”, declară Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

„Felicităm One United Properties pentru deschiderea pe care o manifestă față de piața de capital și față de investitori și le mulțumim că ne-au ales ca parteneri în cadrul programului de Market Maker al Emitentului. Prin includerea One United Properties în portofoliul de clienți pentru care prestăm serviciul de Market Maker al Emitentului marcăm două borne importante: pe de-o parte depășim 10 miliarde de lei capitalizarea cumulată a clienților pentru care asigurăm susținerea lichidității, iar pe de altă parte, One United Properties devine clientul cu cea mai mare capitalizare pentru care prestăm acest serviciu. Am calibrat un pachet de cotare foarte competitiv (echivalentul a minim 60.000 euro în BID și 60.000 în ASK) la un spread de aproximativ 1,5% și astfel sperăm să contribuim la o lichiditate susținută a acțiunilor One United Properties. După cum bine știm, lichiditatea este criteriul principal pentru includerea și alocarea ponderilor, atât în cadrul indicilor locali cât și în cadrul indicilor internaționali, cum ar fi indicii Piețelor Emergente, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell si sperăm să vedem acțiunile One United Properties cât mai curând atât in indicii publicați de BVB cât și în indicii FTSE Russell”, a declarat Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group.

Numărul total al instrumentelor financiare listate la BVB care beneficiază de serviciile de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 14, dintre care 13 acțiuni și o emisiune de obligațiuni. Parametrii specifici aplicabili activității de Market Makerul Emitentului (MME) efectuată de către BRK Financial Group pentru acțiunile One United Properties sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.