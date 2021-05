Antibiotice (ATB) va beneficia din 18 mai de serviciile de market maker al emitentului oferite de BRK Financial Group, care își asumă rolul de susținere a lichidității acțiunii ATB

BRK Financial Group este primul market maker pentru acțiunile Antibiotice

Zece instrumente financiare (nouă emisiuni de acțiuni și o emisiune de obligațiuni) beneficiază de serviciul de market maker al emitentului

Antibiotice (ATB), unul dintre cei mai longevivi producători români de medicamente, va beneficia din 18 mai de serviciile de market maker al emitentului oferite de BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi brokeri la Bursa de Valori București (BVB). BRK este primul market maker pentru Antibiotice și va susține creșterea lichidității pentru acțiunile ATB, listate la BVB din aprilie 1997.

„Antibiotice a dovedit ingeniozitate și adaptabilitate de-a lungul timpului și este una dintre companiile de referință atât în piața farmaceutică pentru consumatorii finali, precum și pe piața de capital pentru investitori. Ne bucură atenția pe care Antibiotice o acordă investitorilor și evoluției propriilor acțiuni la bursă. Creșterea lichidității este direct proporțională cu creșterea interesului investitorilor, aceste două elemente fiind interdependente. Activitatea de market maker al emitentului este una dintre facilitățile pe care bursa o pune la dispoziție pentru îmbunătățirea lichidității. Ne bucurăm să avem deja zece instrumente financiare pentru care operațiuni de market making sunt implementate cu succes”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„Parteneriatul cu BRK Financial Group este o etapă importantă în raport cu obiectivul nostru de îmbunătățire a lichidității, minimizarea volatilității și creșterea performanței acțiunii, pentru a crea valoare pentru acționari și a atrage noi investitori. Antibiotice este cea mai importantă companie farmaceutică cu capital românesc, iar maturitatea echipei, ghidarea activităților după planuri manageriale sustenabile și respectarea strictă a procedurilor de operare reprezintă garanția dezvoltării sale durabile. Dublarea cifrei de afaceri în următoarea perioadă reprezintă o țintă predilectă, iar expansiunea internațională este cu siguranță cel mai important demers al acționarilor companiei. Bineînțeles că ținta noastră o reprezintă creșterea profitabilității afacerii. Această creștere o realizăm în primul rând prin investirea periodică a profitului în dezvoltarea produselor, cercetarea aplicativă, parteneriate durabile”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Activitatea de Market Maker al Emitentului va fi prestată de BRK Financial Group în baza unui contract semnat cu Antibiotice.

„Dacă în urmă cu 24 de ani asistam compania Antibiotice să se listeze la BVB, astăzi adăugăm acțiunile ATB în portofoliul nostru de clienți pentru care derulăm operațiuni de market making și vom cota cu un volum de minim 200.000 de acțiuni ATB (atât pe sensul cumpărare, cât și pe sensul de vânzare) la un spread de maxim 3%, dar obiectivul nostru intern este să cotam cu un spread mediu în jurul valorii de 1,5%. Sperăm că demersurile noastre să se concretizeze într-o creștere a lichidității acțiunilor ATB, în linie cu evoluția lichidității altor emitenți care au încheiat cu BRK Financial Group un parteneriat în cadrul programului Market Makingul Emitentului și mulțumim coompaniei pentru încrederea acordată”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

Parametrii specifici aplicabili activității de Market Makerul Emitentului (MME) efectuată de BRK Financial Group pentru acțiunile emise de Antibiotice sunt disponibili AICI.

BRK devine astfel market maker al emitentului pentru opt instrumentele financiare la BVB: acțiunile Antibiotice, Aages, Impact Developer&Contractor, MedLife, Romcarbon, TeraPlast, Purcari Wineries, precum și pentru obligațiunile IMP26E.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.

Despre Antibiotice: Antibiotice SA este cel mai important producător român de medicamente generice și un brand etalon în industria românească, recunoscut la nivel internațional, ce continuă misiunea de a fabrica produse de calitate, sigure și eficiente, pentru a oferi oamenilor speranța unei vieți sănătoase. Medicamentele generice se adresează cu precădere pacienților cu boli infecțioase, dar și patologiilor cardiovasculare, dermatologice, digestive și ale sistemului nervos central. Antibiotice este prezentă cu medicamente și substanța activă Nistatina în România și 75 de țări ale lumii. Pentru Nistatina, substanță activă, deține locul I la nivel mondial, între producătorii de profil și este standard de referință pentru această substanță activă. Antibiotice este listată la categoria Premium a segmentului principal al Bursei de Valori București, simbol ATB, de 24 de ani. De la data listării la bursă, respectiv 16 aprilie 1997, capitalizarea bursieră a crescut de 14 ori, de la 24 de milioane lei, în 1997, la 336 de milioane lei, în 2021.

Despre BRK Financial Group: BRK Financial Group a fost înființată ca societate pe acțiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România. Cu o experiență vastă pe piața de capital, este totodată prima și, până în prezent, singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria premium (BRK). Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate. Managementul consideră ca fiind importante proiectele de viitor, în tripla calitate a BRK: de firmă de investiții, de intermediar și de emitent. Cu o echipă ce deține un nivel de competență și experientă ridicat la toate nivelurile corporative, compania are toate motivele să perceapă cu încredere viitorul.