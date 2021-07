La o lună de la listare, TTS (Transport Trade Services) beneficiază de serviciile de market maker al emitentului oferite de BRK Financial Group.

BRK Financial Group este primul market maker pentru acțiunile TTS.

Din 14 iulie, un număr total de 12 instrumente financiare (11 emisiuni de acțiuni și o emisiune de obligațiuni) beneficiază de serviciul de market maker al emitentului.

TTS (Transport Trade Services), cel mai mare transportator român pe Dunăre listat la bursă în 14 iunie 2021, va beneficia la o lună de la listare, începând cu 14 iulie, de serviciile de market maker al emitentului oferite de BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi brokeri la Bursa de Valori București (BVB). BRK este primul market maker al emitentului pentru TTS și va susține creșterea lichidității pentru acțiunile TTS.

„Îmbunătățirea lichidității este unul dintre obiectivele noastre, la Bursa de Valori București. Programul de Market Maker al Emitentului susține această direcție importantă în dezvoltarea pieței și aduce beneficii pentru brokeri, dar și pentru emitenți, printr-o creștere a evaluării și o îmbunătățire a poziției în piață. Ne bucurăm că vom avea de mâine, 14 iulie, 12 instrumente financiare incluse în acest program și ne așteptăm ca numărul lor să crească în continuare”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

„În calitate de emitent listat, ne propunem să ne aliniem celor mai bune practici în relația cu investitorii și potențialii investitori și considerăm că programul de susținere a lichidității este în linie cu obiectivele noastre de a crea valoare pentru acționari. Ne dorim ca acțiunile TTS să fie incluse în componența indicilor locali și internaționali (cu referire directă la seriile de indici ale furnizorului global FTSE Russell) pentru a crește atractivitatea acțiunilor în rândul potențialilor investitori, iar lichiditatea este criteriul principal pentru includerea acțiunilor în cadrul acestor indici. Am încheiat cu BRK Financial Group un contract pe o perioadă de 2 ani de zile, iar parametrii de cotare agreați au fost calibrați în strânsă legătură cu capitalizarea companiei, cu free floatul și cu obiectivele propuse”, a declarat Petru Ștefănuț, Director General TTS.

Activitatea de Market Maker al Emitentului va fi prestată de BRK Financial Group în baza unui contract semnat cu TTS (Transport Trade Services).

„Salutăm decizia companiei TTS de a apela la serviciul de market making al emitentului oferit de BRK Financial Group, la scurt timp după listarea acțiunilor. Lichiditatea contribuie pe termen lung la reducerea volatilității și implicit a riscului asociat și am observat empiric ca în topul rulajelor zilnice, acțiunile care au lichiditatea asigurată de către un market maker ocupă poziții fruntașe. Angajamentul nostru în cadrul acestui parteneriat constă în cotarea unui volum de minim de 11.000 de acțiuni (atât pe sensul cumpărare, cât și pe sensul de vânzare), la un spread de maxim 3%, dar obiectivul nostru intern este să cotăm cu un spread mediu în jurul valorii de 1,50 și o prezență în piață de minim 90% din durata ședințelor de tranzacționare”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.

BRK devine, astfel, market maker al emitentului pentru zece instrumentele financiare: acțiunile TTS (Transport Trade Services), Bursa de Valori București, Antibiotice, Aages, Impact Developer&Contractor, MedLife, Romcarbon, TeraPlast, Purcari Wineries, precum și pentru obligațiunile IMP26E. Parametrii specifici aplicabili activității de Market Makerul Emitentului (MME) efectuată de BRK Financial Group pentru acțiunile emise de TTS sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.