Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Din informațiile apărute în presă ar fi vorba chiar de vloggerul Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania, potrivit click.ro.

Matei Dima a făcut câteva declarații pe conturile personale de socializare unde a lămurit cât de mult a putut tot ceea ce s-a întâmplat. ”Voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat, sau orice altceva la volan. Am făcut o boacănă acum ceva timp și din această cauză mi-au luat carnetul, asta e, îmi asum. Le mulțumesc mult polițiștilor că au fost foarte drăguți cu mine, că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat”, a spus BRomania pe Instagram.

