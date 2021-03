Brooke Shields trece prin nişte chinuri îngrozitoare. Actriţa de 55 de ani a povestit pentru revista People coşmarul prin care trece din ianuarie şi până în prezent.

Brooke Shields, 55 de ani, a dezvăluit că şi-a rupt femurul piciorului drept după ce s-a dezechilibrat la sala de gimnastică din New York unde se antrena, notează click.ro. ”Am auzit cum au pocnit oasele şi o durere incredibilă m-a făcut să ţip fără oprire. Am fost dusă de urgenţă la spital şi am fost băgată în operaţie. Mi-au băgat două tije de la şold în josul osului, am avut mâna dreaptă ruptă şi abia la finele lui februarie m-am putut da jos din pat”.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/brooke-shields-am-invatat-sa-merg-din-nou