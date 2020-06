Bruce Springsteen crede că America este, încă, „bântuită de sclavie” și că „încă nu se vede lumina de la capătul tunelului”.

„Rămânem bântuiți, generație după generație, de păcatul nostru orginal al sclaviei. Rămâne marea problemă nerezolvată a societății americane. Acest bagaj devine tot mai greu pe măsură ce se schimbă generațiile. Având în vedere ultima săptămână, plină de haos și de violențe pe străzile Americii, încă nu se vede lumina de la capătul tunelului.”, a spus Bruce Springsteen, potrivit ContactMusic.

Autorul hit-ului ‘Born in the USA’ i-a adus un omagiu lui George Floyd, bărbatul de culoare ucis de poliţie săptămâna trecută în Minneapolis, în emisiunea radio ‘From His Home To Yours’, astfel că a început programul, miercuri seară, cu piesa de opt minute ‘American Skin (41 Shots)’, pe care a scris-o ca răspuns la uciderea în 1999 a lui Amadou Diallo, imigrant din Guineea împuşca mortal de poliţişti din New York, notează contactmusic.com. Starul a precizat că durata melodiei reflectă „cât timp i-a luat lui George Floyd să moară cu genunchiul unui poliţist din Minneapolis pe gâtul lui”.

„Opt minute. Acest cântec are aproape opt minute. Atâta timp a implorat pentru ajutor şi a spus că nu poate respira. Răspunsul ofiţerului care îl aresta nu a fost altceva decât tăcere şi greutate. Asta este mult timp. Atât de mult timp a implorat pentru ajutor și a strigat că nu mai poate respira. Răspunsul polițistului a fost tăcere și apăsare continuă. Apoi nu a mai avut puls. Şi chiar şi aşa a continuat… Să se odihnească în pace.”, a spus muzicianul, potrivit contactmusic.com.

Bruce Springsteen a continuat, conform sursei citate: „În timp ce vorbim, 40 de milioane de oameni nu au locuri de muncă. Peste 100.000 de oameni au murit din cauza Covid-19, cu un răspuns insipid şi insensibil din partea Casei Albe. Cetăţenii noştri de culoare continuă să fie ucişi inutil de poliţia noastră pe străzile Americii. Ţara este pe jar şi cuprinsă de haos.”

Între cântecele pe care Springsteen le-a difuzat în semn de omagiu adus lui Floyd se numără ‘This Is America’, al lui Childish Gambino, ‘Who Will Survive in America’, al lui Kanye West, ‘Murder Most Foul’, al lui Bob Dylan şi ‘Burnin’ and Lootin’’ al lui Bob Marley.