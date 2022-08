Bruce Willis și-a încheiat cariera acum câteva luni după ce a fost diagnosticat cu afazie. Chiar dacă se confruntă cu o afecțiune gravă, faimosul actor din „Die Hard” continuă să-și încânte fanii. Soția lui a făcut public un clip superb, iar imaginile au devenit virale, potrivit click.ro.

La doar câteva luni după ce a anunțat că renunță la actorie din cauza bolii cu care se confruntă, Bruce Willis și-a emoționat admiratorii arătându-le un talent ascuns. În vârstă de 67 de ani, actorul din „12 Monkeys” și „Pulp Fiction”, a fost filmat în timp ce cânta la muzicuță. Îmbrăcat în blugi și într-o cămașă cu carouri, Bruce Willis stă pe scări și este acompianat la chitara și voce de muzicianul Derek Richards Thomas.

„Talentul lor vorbește de la sine”, a scris soția actorului, Emma Heming Willis, în dreptul postării de pe pagina de Instagram, potrivit sursei citate.

