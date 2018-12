Consiliul Județean Suceava a participat, împreună cu Asociația Produs în Bucovina, la Târgul Internațional EKOGALA care a avut loc în perioada 7-8 decembrie la Rzeszow, Polonia. Târgul a reunit în acest an 147 expozanți de produse eco, bio și tradiționale din 9 țări ale lumii. Participarea Județului Suceava se înscrie în seria acțiunilor realizate ca urmare a parteneriatului existent între Consiliul Județean Suceava și regiunea Podkarpackie, Polonia. Consiliul Județean Suceava a promovat oferta de turism cultural și de turism activ în Bucovina. Standul Județului Suceava a fost completat cu spații amenajate pentru un demonstrații practice în arta prelucrării lemnului și pentru degustări de produse bucovinene.

”Prezența noastră la acest Târg a fost foarte bine apreciată atât de vizitatori precum și de organizatori, care au înmânat standului județului Suceava simbolul târgului EKOGALA 2018. Ne așteptăm ca prin aceste acțiuni să crească în perioada următoare numărul de turiști polonezi. Din analiza privind sosirile de turiști în județul Suceava pentru perioada ianuarie-octombrie 2018, se constată o creștere cu 11,2% comparativ cu aceeași perioada a anului 2017 și estimăm un număr record de turiști pentru intervalul noiembrie – decembrie”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.