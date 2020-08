Încet dar sigur Bucovina se ridică din nou. Interesul turiștilor pentru această zonă unică a spiritualității românești începe să crească după ce județul a trecut chiar la debutul pandemiei de coronavirus printr-un linșaj mediatic la nivel național care i-a făcut pe mulți să fie mai reticenți. Iată că prin efortul conjugat al specialiștilor, al autorităților locale și județene și nu în ultimul rând al populației care a respectat la sânge măsurile impuse în vederea limitării răspândirii coronavirusului, lucrurile s-au așezat iar județul Suceava a trecut în a doua parte a clasamentului în ceea ce privește numărul de noi infectări. Mai concret a devenit mai sigur ca multe alte județe ceea ce se vede prin creșterea numărului de turiști care vin în vacanță în Bucovina. Un exemplu îl reprezintă unul dintre obiectivele atractive ale zonei și anume Pasul Palma cu cea mai lungă tiroliană pe un singur segment din România care în acest weekend a devenit necâncăpător pentru turiștii veniți din toate zonele țării. Am putea spune că acum Bucovina întoarce ”Palma” primită în timpul crizei COVID.

, 9.0 out of 10 based on 2 ratings