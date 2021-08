Forfotă mare pe drumurile județului Suceava în această perioadă. Mai ales pe DN17 cea mai importantă arteră de circulație din județ care leagă municipiul Suceava de municipiul Vatra Dornei. Mașinile se întind pe cozi de kilometri și se merge bară la bară ca pe Valea Prahovei în special în zona Frasin, Gura Humorului, Păltinoasa. Mii de turiști din țară dar și din străinătate vin cu familiile ca să descopere frumusețile Bucovinei. Disconfortul creat însă de traficul infernal ar trebui să dea de gândit autorităților care sunt obligate să găsească rapid soluții pentru că la cum merg lucrurile numărul celor care vor alege Bucovina ca destinație turistică se va înmulți cu siguranță în viitorul apropiat. Poate o autostradă, două nu ar strica.

