Bucovina Motorfest va începe astăzi pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Evenimentul are loc în perioada 9 – 11 august, iar pe scena festivalului vor urca nume mari ale rockului din țară și din străinătate. Bucovina Motorfest este organizat de Legio Phoenix MC Romania.

Astăzi, în prima zi a festivalului, pe scenă vor urca trupele The Vodoo Child, Project Renegade (Grecia), E-an-na și Cargo. Sâmbătă, 10 august, sunt anunțate trupele Serpent Stream, Seven Thorn (Danemarca), Bucovina și Therion (Suedia), în timp ce duminică vor fi concerte cu formațiile Star Crystal (Ucraina), Odyssey, Coma și Vama. În fiecare zi, concertele vor începe la ora 18:00.

În cadrul festivalului va fi organizată o tombolă la care vor putea să participe toți cei care vor achiziționa tricoul oficial Bucovina Motorfest și vor completa talonul pe care îl vor primi. Marele premiu al tombolei va fi o motocicletă Chopper.

Tot în cadrul festivalului, sâmbătă, de la ora 12:00, motocicliștii prezenți la Bucovina Motorfest sunt așteptați să participe la o paradă moto în memorial legendarului Nicu Covaci. Parada va pleca de le platoul Cetății de Scaun și va avea ca punct final muzeul de motociclete al omului de afaceri Alexandru Scheul de la Horodnic de Jos.