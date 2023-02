Bucovina a fost premiată de Clubul Presei de Turism – FIJET România fiind propusă ca destinație a anului 2023 în turism. Evenimentul a avut loc joi în cadrul Târgului de Turism al României, care se desfășoară în perioada 23-26 februarie 2023, la ROMEXPO, București. Premiul i-a fost înmânat prședintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a arătat că numai anul trecut Bucovina înregistrat 500.000 de turiști. ”Felicitări celor care ați fost premiați. Sunt foarte bucuros să vorbesc despre Bucovina mea dragă, astăzi când la Guvern am semnat un proiect de 40 de milioane de euro pe cicloturism. Este un proiect de piste de bicicletă pentru Suceava, Bistrița-Năsăud și Mureș și înseamnă 200 km pe Via Transilvanica ce pleacă de la Putna. Acest proiect deschide perspectiva turismului montan, acțiunilor cu tineri și sunt convins că veți veni și dumneavoastră, iar eu în piept aici am o insignă pe care scrie “Hai în Bucovina!”. Dar nu e numai asta! Chiar cu războiul în partea de nord am avut jumătate de milion de turiști anul trecut. Crește frecvența turiștilor foarte puternic pentru că am dat o tentă particulară, autentică, tradițională. Anul trecut șansa a făcut, fiind la al treilea mandat de președinte CJ Suceava, să lansez proiecte unice precum ”Nunta în Bucovina” și sunt foarte multi tineri care își fac nunta tradițională în Bucovina și vă invit și pe dumneavoastră. Apoi sunt proiecte de suflet “Ai verde în Bucovina”, pe muntele Rarău unde am făcut investiții mari, peste 40 km de drumuri. Sunt 3 drumuri care urcă pe Rarău pentru ca tinerii să vină într-un program unic să își facă vacanța pe muntele Rarău. Sigur, ținutul mănăstirilor cu cele 8 monumente UNESCO, parcurile și rezervațiile naturale, gospodăria țărănească, faptul că pe PNRR avem foarte multe proiecte, pe satul tradițional, pe gastronomie, pe gastronomia minorităților, a huțulilor și a celorlalți au făcut din Bucovina un magnet. Nu am crezut niciodată că Marele Ștefan va lăsa acești magneți pe turism, pentru că Bucovina este atât de puternic frecventată, pentru că aceste ctitorii unice a lui Ștefan cel Mare atrag peste sute de ani turiști ca un magnet. Noi care suntem trecători în funcție nu trebuie decât să organizăm, nu este meritul nostru este meritul înaintașilor noștri. Vă aștept să vă acord azil turistic în frumoasa Bucovină!”, a declarat Flutur.