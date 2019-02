Pe terenul sintetic din Piatra Neamţ, Bucovina Rădăuţi a susţinut al doilea meci de pregătire din intersezon. Adversara trupei pregătite de Dorin Goian şi Daniel Bălan a fost gruparea de Liga a II-a Aerostar Bacău. Formaţia antrenată de Florin Bratu s-a impus greu, cu 1-0, la capătul unui meci foarte echilibrat. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat târziu, în minutul 82, de către Ciocâlteu. Unul dintre remarcaţii partidei a fost tânărul portar sucevean Daniel Zvoronciuc, adus în această iarnă de la Juniorul Vaslui, care a reuşit să pareze o lovitură de pedeapsă în prima repriză.

„Am avut parte de un antrenament bun, rezultatul final mai puţin contează. Am întâlnit o echipă care activează într-un eşalon superior, însă jucătorii noştri au reuşit în mare măsură să se ridice la nivelul aşteptărilor. Am avut şi câteva acţiuni reuşite pe faza ofensivă, când puteam să deschidem scorul la ocaziile ratate de Cerlincă, în două rânduri, şi Stănescu. Mai avem destule lucruri de pus la punct în timpul rămas până la startul sezonului oficial de primăvară, însă am arătat că suntem pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul-jucător Daniel Bălan.

Bucovina a început meciul cu Aerostar Bacău în alcătuirea Zvoronciuc – Alecsandru, Chirilescu, Vitu, Stănescu – Dănilă, Stănescu, Ungurianu – Cerlincă, Ionesi, Păiuş. Pe parcursul întâlnirii au mai intrat Puianu, R. Bosânceanu, Busuioc, Buziuc, Stoian şi Coajă.

În continuare, programul de meciuri amicale al grupării rădăuţene mai cuprinde dueluri cu Ceahlăul Piatra Neamţ (16 februarie), Şomuz Fălticeni (20 februarie), FC Botoşani II (23 februarie) şi Unirea Curteşti (2 martie).

Clasată pe podium în clasamentul Seriei I al Ligii a III-a, Bucovina Rădăuţi va disputa primul meci oficial din acest an pe 9 martie, când pe stadionul Municipal va poposi KSE Târgu Secuiesc.